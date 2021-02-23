«Он душа, он жизнь нашего старшего поколения». Что, кроме «Павлинки», покажут на сцене Купаловского в марте?

Ольга Нефедова, актриса:

Что ожидает от «Павлинки» зритель, который обязательно, я вот свято верю, придет в наш театр – разумеется, новых эмоций. Молодых, настоящих, хороших песен. Замечательного вокала Павлинки и ребят, которые поют в хоре. У нас такого не было, я могу сказать честно. Поэтому свежие, замечательные, незатасканные эмоции нашей вечной классики. Как называем мы ее: «неўмiручая Паўлінка». В марте стартует спектакль «Вечер». Этот спектакль – он душа, он жизнь нашего старшего поколения. Поэтому также будем ждать зрителей, сейчас идут репетиции. Сейчас вводится актер на одну из главных ролей.