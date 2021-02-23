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«Он душа, он жизнь нашего старшего поколения». Что, кроме «Павлинки», покажут на сцене Купаловского в марте?

23 февраля 2021 17:24
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Новости Беларуси. В Купаловском готовятся к большой премьере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Он душа, он жизнь нашего старшего поколения». Что, кроме «Павлинки», покажут на сцене Купаловского в марте?-1

Ольга Нефедова, актриса:
Что ожидает от «Павлинки» зритель, который обязательно, я вот свято верю, придет в наш театр разумеется, новых эмоций. Молодых, настоящих, хороших песен. Замечательного вокала Павлинки и ребят, которые поют в хоре. У нас такого не было, я могу сказать честно. Поэтому свежие, замечательные, незатасканные эмоции нашей вечной классики. Как называем мы ее: «неўмiручая Паўлінка». В марте стартует спектакль «Вечер». Этот спектакль – он душа, он жизнь нашего старшего поколения. Поэтому также будем ждать зрителей, сейчас идут репетиции. Сейчас вводится актер на одну из главных ролей. 

«Он душа, он жизнь нашего старшего поколения». Что, кроме «Павлинки», покажут на сцене Купаловского в марте?-4

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# Театр # Культура # Ольга Нефёдова # Фотофакт

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