«Он душа, он жизнь нашего старшего поколения». Что, кроме «Павлинки», покажут на сцене Купаловского в марте?

Новости Беларуси. В Купаловском готовятся к большой премьере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Купаловском готовятся к большой премьере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Нефедова, актриса:
Что ожидает от «Павлинки» зритель, который обязательно, я вот свято верю, придет в наш театр – разумеется, новых эмоций. Молодых, настоящих, хороших песен. Замечательного вокала Павлинки и ребят, которые поют в хоре. У нас такого не было, я могу сказать честно. Поэтому свежие, замечательные, незатасканные эмоции нашей вечной классики. Как называем мы ее: «неўмiручая Паўлінка». В марте стартует спектакль «Вечер». Этот спектакль – он душа, он жизнь нашего старшего поколения. Поэтому также будем ждать зрителей, сейчас идут репетиции. Сейчас вводится актер на одну из главных ролей.
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