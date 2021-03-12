Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Минскую область. В Молодечно Президент посещает ЦРБ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 12 марта совершает рабочую поездку в Минскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Молодечно Александр Лукашенко посещает районную больницу, где знакомится с организацией оказания медицинской помощи, при этом особое внимание будет уделено условиям лечения пациентов с COVID-19.

К слову, первая больница появилась в городе в конце XIX века. Сейчас там работает разветвленная сеть стационарных учреждений здравоохранения. Это своеобразный зональный центр, где получают медицинскую помощь жители не только Молодечненского района. Во время пандемии именно тут появлялись на свет малыши, чьи мамы заразились коронавирусом.