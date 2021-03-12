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Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Минскую область. В Молодечно Президент посещает ЦРБ

12 марта 2021 07:36
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 12 марта совершает рабочую поездку в Минскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Молодечно Александр Лукашенко посещает районную больницу, где знакомится с организацией оказания медицинской помощи, при этом особое внимание будет уделено условиям лечения пациентов с COVID-19.

Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Минскую область. В Молодечно Президент посещает ЦРБ-1

К слову, первая больница появилась в городе в конце XIX века. Сейчас там работает разветвленная сеть стационарных учреждений здравоохранения. Это своеобразный зональный центр, где получают медицинскую помощь жители не только Молодечненского района. Во время пандемии именно тут появлялись на свет малыши, чьи мамы заразились коронавирусом.

Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Минскую область. В Молодечно Президент посещает ЦРБ-4

В городе работает компьютерный томограф. В ковидный год это высокотехнологичное оборудование использовалось настолько активно, что в результате вышло из строя. К слову, неполадки уже ликвидированы. КТ вновь на службе пациентов. Данный метод визуализации позволяет в том числе подтвердить или опровергнуть наличие новообразований и выявить коронавирусную инфекцию.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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