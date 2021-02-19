Александр Лукашенко в Купаловском: будем поддерживать не потому, что вы «ябатьки», а потому что законопослушные люди

Новости Беларуси. Сегодняшний визит Президента в Национальный академический театр имени Янки Купалы, пожалуй, можно назвать одним из необычных. Скорее, даже его формат: главе государства не докладывали, а показывали фрагмент репетиции легендарного спектакля «Павлинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент новый состав оценил, а настоящие мастодонты сцены готовы поддержать молодежь. Даже за их быт хлопочут. Арендное жилье, например, как типичные квартиры как для врачей. «Это самый такой доступный, удобный вариант». В Беларуси растёт спрос на арендное жильё Государство помогать творцам точно будет.