Александр Лукашенко в Купаловском: будем поддерживать не потому, что вы «ябатьки», а потому что законопослушные люди
Новости Беларуси. Сегодняшний визит Президента в Национальный академический театр имени Янки Купалы, пожалуй, можно назвать одним из необычных. Скорее, даже его формат: главе государства не докладывали, а показывали фрагмент репетиции легендарного спектакля «Павлинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент новый состав оценил, а настоящие мастодонты сцены готовы поддержать молодежь. Даже за их быт хлопочут. Арендное жилье, например, как типичные квартиры как для врачей.
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Государство помогать творцам точно будет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы определитесь с этим принципом – не надо в Минкульте делить ставки, делите здесь сами. Мы будем вас финансировать, конечно, исходя из того объема ставок, которые когда-то придумали. Но это ваше дело, как вы тут… Директор, и создайте совет честных и порядочных людей, которые и молодежь не обидят, и помогут кому-то, и попробуйте по этому принципу более свободному работать – так все театры должны работать.
И через год, вот следующий год будет принцип: заработали пять миллионов – пять миллионов дополнительно получите, десять – десять получите. Заработаете больше – это ваше, я буду гордиться, что творческие люди у нас получают, зарабатывают. И будем поддерживать таких. И не потому, что вы «ябатьки», нет. Потому что вы законопослушные люди: когда надо и где к месту (я понимаю, что вы творческие работники, к вам прислушиваются творцы) говорите, но достойно.
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