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Метель и порывистый ветер. В Беларуси 12 марта объявлен оранжевый уровень опасности

12 марта 2021 07:52
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Новости Беларуси. В Беларуси из-за резкого изменения погоды объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метель и порывистый ветер. В Беларуси 12 марта объявлен оранжевый уровень опасности-1

Метель и порывистый ветер усложнили дорожную обстановку.

Отмечается гололедица и снежные заносы. По востоку страны днем скорость ветра будет до 22 м/с. 

Метель и порывистый ветер. В Беларуси 12 марта объявлен оранжевый уровень опасности-4

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными, осторожными и учитывать погодные условия.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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