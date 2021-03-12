Метель и порывистый ветер. В Беларуси 12 марта объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. В Беларуси из-за резкого изменения погоды объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси из-за резкого изменения погоды объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Метель и порывистый ветер усложнили дорожную обстановку.
Отмечается гололедица и снежные заносы. По востоку страны днем скорость ветра будет до 22 м/с.
Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными, осторожными и учитывать погодные условия.
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