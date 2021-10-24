Участница встречи с Азарёнком, Придыбайло и Туром: «Когда пришло время, оказалось, что многие просто не знают ничего»

Любые вопросы, прийти мог кто угодно. Встреча с Азаренком, Придыбайло и Туром проходит во Дворце Республики – читайте здесь .

По инициативе общественного объединения «Патриоты Беларуси» там была организована встреча с Григорием Азаренком, представителем российского медиапространства Константином Придыбайло и Игорем Туром с телеканала ОНТ. Острые вопросы, волнующие темы – прийти на встречу мог любой желающий. К слову, мероприятие прошло с аншлагом.

Когда пришло время, оказалось, что многие люди просто не знают ничего – фактов ни по истории, ни по обществоведению, ни по философии. Поэтому я хочу быть образованным человеком, который в курсе всех событий, который может владеть информацией и использовать эту информацию в своей жизни.

Выступления этих журналистов всегда имеют большой резонанс, а оппоненты власти очень хотели бы, чтобы они замолчали. Тем не менее вечером 24 октября в программе «Неделя» будет очередной выпуск авторской рубрики Григория Азаренка.