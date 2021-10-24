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Участница встречи с Азарёнком, Придыбайло и Туром: «Когда пришло время, оказалось, что многие просто не знают ничего»

24 октября 2021 15:29
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Новости Беларуси. Открытая кафедра: в малом зале Дворца Республики прошла встреча с известными журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Участница встречи с Азарёнком, Придыбайло и Туром: «Когда пришло время, оказалось, что многие просто не знают ничего»-1

По инициативе общественного объединения «Патриоты Беларуси» там была организована встреча с Григорием Азаренком, представителем российского медиапространства Константином Придыбайло и Игорем Туром с телеканала ОНТ. Острые вопросы, волнующие темы – прийти на встречу мог любой желающий. К слову, мероприятие прошло с аншлагом.  

Любые вопросы, прийти мог кто угодно. Встреча с Азаренком, Придыбайло и Туром проходит во Дворце Республики – читайте здесь.  

Участница встречи с Азарёнком, Придыбайло и Туром: «Когда пришло время, оказалось, что многие просто не знают ничего»-4

Когда пришло время, оказалось, что многие люди просто не знают ничего – фактов ни по истории, ни по обществоведению, ни по философии. Поэтому я хочу быть образованным человеком, который в курсе всех событий, который может владеть информацией и использовать эту информацию в своей жизни.  

Выступления этих журналистов всегда имеют большой резонанс, а оппоненты власти очень хотели бы, чтобы они замолчали. Тем не менее вечером 24 октября в программе «Неделя» будет очередной выпуск авторской рубрики Григория Азаренка.  

# Государственная политика # общество # Григорий Азарёнок # Константин Придыбайло # Игорь Тур # Фотофакт

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