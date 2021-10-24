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Любые вопросы, прийти мог кто угодно. Встреча с Азарёнком, Придыбайло и Туром проходит во Дворце Республики

24 октября 2021 10:57
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Новости Беларуси. Открытая кафедра: в малом зале Дворца Республики проходит встреча с известными журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Любые вопросы, прийти мог кто угодно. Встреча с Азарёнком, Придыбайло и Туром проходит во Дворце Республики-1

По инициативе общественного объединения «Патриоты Беларуси» там организовали встречу с Григорием Азаренком, представителем российского медиапространства Константином Придыбайло и Игорем Туром с телеканала ОНТ. Острые вопросы, волнующие темы – прийти на встречу мог любой желающий. К слову, мероприятие проходит с аншлагом.  

Любые вопросы, прийти мог кто угодно. Встреча с Азарёнком, Придыбайло и Туром проходит во Дворце Республики-4

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:  
Мы всегда готовы общаться, мы открыты к любым вопросам, к любым темам. Мы готовы обсуждать все. Конечно же, будем разговаривать и о политической ситуации. Возможно, кого-то интересует ковид, возможно, кого-то интересует международная политика – все что угодно, любые вопросы. Сюда могли прийти и змагары: мы анонсировали, анонсировали много. Если они не пришли, то значит, что они трусы. Я думаю, что так и есть. Поэтому будем общаться. 

Любые вопросы, прийти мог кто угодно. Встреча с Азарёнком, Придыбайло и Туром проходит во Дворце Республики-7

Выступления этих журналистов всегда имеют большой резонанс, а оппоненты власти очень хотели бы, чтобы они замолчали. Тем не менее вечером 24 октября в программе «Неделя» будет очередной выпуск авторской рубрики Григория Азаренка.  

# Государственная политика # общество # Григорий Азарёнок # Константин Придыбайло # Игорь Тур # Фотофакт

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