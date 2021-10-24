Прямой эфир

Преподавал немецкий и работал председателем Верховного Совета. Кем был Иван Шамякин не за писательским столом?

24 октября 2021 12:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Его произведения не могли не быть замечены кинорежиссерами. Иван Шамякин стал обладателем самой престижной премии. Народный писатель, который творил для своих читателей. В документальном проекте «Тайны Беларуси» мы расскажем о самых счастливых годах жизни Ивана Шамякина и о том, как в одно мгновение для него все остановилось. К 100-летию народного писателя.

Преподавал немецкий и работал председателем Верховного Совета. Кем был Иван Шамякин не за писательским столом?-1

Елена Сузько, кандидат филологических наук, доцент кафедры белорусской и русской филологии филологического факультета Мозырского государственного педагогического университета имени Ивана Петровича Шамякина:
Калі гаварыць пра тое, якія аспекты творчасці Івана Пятровіча Шамякіна вывучаюцца, то гэта, безумоўна, яго педагагічная дзейнасць, паколькі доўгі час ён працаваў настаўнікам у Пракопаўскай сярэдняй школе Гомельскага раёна, гэта вядомы факт і, безумоўна, у гэтай творчасці праявіліся яго найлепшыя чалавечыя якасці.

Преподавал немецкий и работал председателем Верховного Совета. Кем был Иван Шамякин не за писательским столом?-4

Татьяна Шамякина, дочь Ивана Шамякина:
Іван Пятровіч быў настаўнікам гісторыі і нямецкай мовы і вучыўся завочна ў Гомельскім педагагічным інстытуце, тады гэта быў інстытут. Але калі яго прынялі ў Саюз пісьменнікаў, то прапанавалі вучобу ў Вышэйшай партыйнай школе, і ў 1948 годзе яны пераехалі ў Мінск. І з таго часу лёс Шамякіна і гісторыя Мінска непарыўна звязаны.

Иван Шамякин работал старшим редактором Белорусского государственного издательства, затем – главным редактором альманаха «Советская Отчизна», а в 1954 году был избран председателем Союза писателей Белорусской ССР.

Преподавал немецкий и работал председателем Верховного Совета. Кем был Иван Шамякин не за писательским столом?-7

Татьяна Шамякина:
26 гадоў ён займаў гэтую пасаду, першы сакратар Саюза пісьменнікаў. Гэта была менавіта рабочая пасада, ён займаўся шматлікімі і грашовымі пытаннямі, і будаўніцтвам Дома літаратара на Фрунзэ, 5, і Дома творчасці ў Іслачы. Хадзіў з просьбамі да чыноўнікаў, прасіў кватэры для пісьменнікаў, прасіў прэміі, пуцёўкі ў санаторыі. Карацей кажучы, ён вельмі многае зрабіў.

Помимо огромной литературной деятельности, писатель активно участвовал в общественно-политической жизни и занимал ряд ответственных государственных должностей.

Преподавал немецкий и работал председателем Верховного Совета. Кем был Иван Шамякин не за писательским столом?-10

Татьяна Шамякина:
Грамадская дзейнасць вялізарная ў яго. Ён быў старшынёй Вярхоўнага Савета, тут ёсць нюанс, не Прэзідыума Вярхоўнага Савета, таму што старшыня Прэзідыума – гэта трэці чалавек у дзяржаве тады быў, а была такая своеасаблівая пасада – старшыня Вярхоўнага Савета. Натуральна, што старшыні Прэзідыума немагчыма было сустракацца з рознымі людзьмі, а прызначылі для гэтага такую аўтарытэтную асобу, у яго быў кабінет свой, які прымаў самых простых людзей з іх шматлікімі просьбамі.

В 1980 году Иван Шамякин стал главным редактором Белорусской советской энциклопедии, был членом Национальной академии наук Беларуси, а в 1996 году был избран в Международную славянскую академию наук, образования и культуры.

Преподавал немецкий и работал председателем Верховного Совета. Кем был Иван Шамякин не за писательским столом?-13

Татьяна Шамякина:
«Энцыклапедыя маладой сям’і», напрыклад, «Энцыклапедыя прыроды», «Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі», «Янка Купала» тады выйшла, энцыклапедыя «Скарына», там у аднатомніках таксама, «Культура питания». Там былі энцыклапедычныя выданні па-беларуску і па-руску.

Елена Сузько:
Іван Пятровіч Шамякін не толькі сусветны вядомы пісьменнік, шырока папулярны ў свеце, у нашай рэспубліцы, але ж і грамадскі дзеяч, педагог. Таму невыпадкова, што яго творчасць стала аб’ектам навуковага даследавання для нашых выкладчыкаў, студэнтаў, аспірантаў, магістрантаў і старэйшых прадстаўнікоў навуковай супольнасці горада Мазыра і ўсёй Рэспублікі Беларусь.

Он потратил все деньги на автомобиль, хоть и не умел водить. Что ещё вы могли не знать об Иване Шамякине? Читать здесь.

# Белорусские писатели # общество # Елена Сузько # Татьяна Шамякина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Необычный салат со свёклой и пармской ветчиной. Пошаговый рецепт от шеф-повара
24 октября 2021 12:22

Необычный салат со свёклой и пармской ветчиной. Пошаговый рецепт от шеф-повара

На восходе солнце окутано облаками – жди сильных дождей. Рассказываем о народных приметах на конец октября
24 октября 2021 12:15

На восходе солнце окутано облаками – жди сильных дождей. Рассказываем о народных приметах на конец октября

Беларусь отправит в Таджикистан гуманитарную помощь на 1 млн рублей
24 октября 2021 11:42

Беларусь отправит в Таджикистан гуманитарную помощь на 1 млн рублей