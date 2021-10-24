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Необычный салат со свёклой и пармской ветчиной. Пошаговый рецепт от шеф-повара

24 октября 2021 12:22
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Как вкусно и необычно приготовить свеклу? Рецепт от шеф-повара.

Необычный салат со свёклой и пармской ветчиной. Пошаговый рецепт от шеф-повара-1

Необычный салат со свёклой и пармской ветчиной. Пошаговый рецепт от шеф-повара-3

Вадим Парханович, шеф-повар:
Свекольные салаты одни из самых простых в приготовлении. Я поделюсь с вами секретами этого вкусного блюда. Для этого нам понадобятся томаты черри, шпинат, пармская ветчина, свекла, подсолнечное масло, бальзамический уксус, соевый соус, чеснок, орехи и специи.

Необычный салат со свёклой и пармской ветчиной. Пошаговый рецепт от шеф-повара-6

Маринуем свеклу. Для этого нам понадобятся орегано, соль, черный перец, чеснок и масло. Все смешиваем, добавляем свеклу. Ставим запекать на 180 °C на 30 минут.

Необычный салат со свёклой и пармской ветчиной. Пошаговый рецепт от шеф-повара-9

Пока свекла запекается, приготовим соус. Для этого нам понадобятся горчица, орех, масло, соевый соус, бальзамический уксус. Все смешиваем и взбиваем в комбайне.

Необычный салат со свёклой и пармской ветчиной. Пошаговый рецепт от шеф-повара-12

Наша печеная свекла готова. Теперь подготавливаем салат. Нарезаем свеклу и томаты черри. Добавляем в блюдо зернистую горчицу, шпинат и ореховый соус.

Необычный салат со свёклой и пармской ветчиной. Пошаговый рецепт от шеф-повара-15

Выкладываем нарезанную пармскую ветчину и посыпаем орехами.

Необычный салат со свёклой и пармской ветчиной. Пошаговый рецепт от шеф-повара-18

Наше блюдо готово. Всем приятного аппетита!

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# Рецепты # общество # Вадим Парханович # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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