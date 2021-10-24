Необычный салат со свёклой и пармской ветчиной. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Урожай корнеплодов собран. Морковь, свекла и другие овощные культуры отправлены в закрома и ждут своего часа. Важно знать, что диетологи советуют как можно чаще использовать их в своем рационе, рассказали в программе «Плюс-минус». Как вкусно и необычно приготовить свеклу? Рецепт от шеф-повара.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Свекольные салаты одни из самых простых в приготовлении. Я поделюсь с вами секретами этого вкусного блюда. Для этого нам понадобятся томаты черри, шпинат, пармская ветчина, свекла, подсолнечное масло, бальзамический уксус, соевый соус, чеснок, орехи и специи.

Маринуем свеклу. Для этого нам понадобятся орегано, соль, черный перец, чеснок и масло. Все смешиваем, добавляем свеклу. Ставим запекать на 180 °C на 30 минут.

Пока свекла запекается, приготовим соус. Для этого нам понадобятся горчица, орех, масло, соевый соус, бальзамический уксус. Все смешиваем и взбиваем в комбайне.

Наша печеная свекла готова. Теперь подготавливаем салат. Нарезаем свеклу и томаты черри. Добавляем в блюдо зернистую горчицу, шпинат и ореховый соус.

Выкладываем нарезанную пармскую ветчину и посыпаем орехами.