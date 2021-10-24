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«Даже модные журналы». В Гомеле представили книги из собрания рода Паскевичей

24 октября 2021 12:40
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Новости Беларуси. Исследовать перипетии создания Венецианской республики или изучить мемуары маркиза де Буасси приглашает новая выставка в гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Даже модные журналы». В Гомеле представили книги из собрания рода Паскевичей-1

Вниманию посетителей представлено более сотни томов из собрания прежних хозяев дворца, самые ранние из которых датируются первой половиной XVIII века. Изданные в Париже, Брюсселе, Амстердаме, Мадриде, Санкт-Петербурге эти книги достойны называться произведениями искусства.

«Даже модные журналы». В Гомеле представили книги из собрания рода Паскевичей-4

Они радуют глаз золотым тиснением на кожаных переплетах, изящными иллюстрациями и гравюрами, миниатюрными портретами и картами.  

«Даже модные журналы». В Гомеле представили книги из собрания рода Паскевичей-7

Анна Кузьмич, заведующая историко-краеведческим отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Книги библиотеки были посвящены разным темам. Это и философия, и история, и даже модные журналы. Здесь можно было получить информацию по разным направлениям и науки, и современных каких-то вещей, и художественная литература, естественно, также здесь присутствовала. Не только хозяева дворца, но и гомельчане имели возможность ее посетить. Мы знаем, что существовали журналы выдачи книг. И благодаря тому, что в городе существовала такая библиотека, многие горожане имели возможность получать образование и расширять свой кругозор.  

«Даже модные журналы». В Гомеле представили книги из собрания рода Паскевичей-10

Выставка под названием «Записки Клио» знакомит прежде всего с изданиями, посвященными истории и мемуарам, созданными на различных языках. Прежние владельцы дворца читали их в оригинале. Например, последняя гомельская княгиня Ирина Паскевич владела шестью языками и в свое время выполнила художественный перевод на французский романа Льва Толстого «Война и мир».

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Анна Кузьмич # Фотофакт

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