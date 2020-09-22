Уборка мусора, посадка деревьев, озеленение территории. Какие мероприятия пройдут в рамках месячника по благоустройству в Минске

Новости Беларуси. Совместное обустройство территорий, труд на общее благо и созидательные инициативы всегда объединяли белорусов. Как сегодня сохранить и приумножить красоту столичных улиц и дворов, и на что в первую очередь стоит обратить внимание. Об этом в программе « Большой город » на СТВ рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Как обычно, месячник – это время для подготовки объектов к эксплуатации в зимний период, то есть это уборка мусора, захламленности в лесных массивах и прилегающих к водоемам территориях. Это удаление инвазивных растений. То есть у нас есть такие инвазивные, знакомые всем, растения, как эхиноцистис, клен ясенелистный. И, поскольку они самосевные растения, нельзя допускать их активного развития. Одним из мероприятий предусмотрена очистка прибрежной территории от таких дикорастущих зарослей. Соответственно, там мы будем организовывать субботники, в том числе и с учащейся молодежью, студентами, которые будут помогать выполнять эту работу. И на каждую из суббот месячника распланированы такого плана мероприятия.

«Эти акции формируют правильно отношение». Как минчане участвуют в благоустройстве территорий

Как только наступает благоприятный период по посадке деревьев – с момента опадения листвы и до роспуска почек – обычно у нас это в осенний период, где-то в начале октября, 10-е числа. Можно будет приступить к посадке деревьев и кустарников, для чего разработаны планы мероприятий, в том числе по озеленению и дворовых территорий (не забываем про «Зеленый двор вместе»), Минской кольцевой автодороги. Дополнительно на откосах дороги будут высаживаться кустарники.

Разработаны альбомы, подобран посадочный материал, и сейчас уже проводится его закупка, чтобы в благоприятный период начать эти работы. То есть сейчас – такой период, когда много работы, надо все это успеть. Поэтому, конечно, мы не будем отказываться от помощи горожан в мероприятиях.

Екатерина Забенько:

Говорите, небольшой период. Сколько приблизительно есть времени для того, чтобы выполнить полный объем работ, даже в рамках месячника?

Анжелика Пузанкова:

Поскольку кустарник можно высаживать до заморозков, мы не знаем, какие будут погодные условия, надо стараться в максимально короткие сроки выполнить эту работу. То же касается и посадки растений. То есть сейчас еще рано посадить луковичные растения, надо ловить этот момент. Ну и не надо забывать, что, конечно, будет и падение листвы, соответственно, нужно будет убирать ее в тех местах, где это предусмотрено правилами благоустройства города Минска, а также необходимо выполнить текущий ремонт объектов: где-то отремонтировать скамейки, подремонтировать лестницы и дорожки, чтобы в зимний период по ним было удобно ходить.

Екатерина Забенько:

Как мы часто вспоминаем ковер из желтых листьев. Но, как я понимаю, его тоже достаточно быстро будут устранять, потому что он, в какой-то степени, влияет на безопасность в том числе.