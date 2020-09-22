«Наши медийные персоны высаживали там растения со своими семьями». Какие семейные аллеи существуют в Минске

Новости Беларуси. Деревья, которые можно навещать целыми семьями. Сколько семейных аллей появилось в Минске, рассказала гость программы « Большой город » на СТВ – Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Такие аллеи были заложены в каждом районе города, и, причем, это было не только в одном месте в районе. Семейный парк появился у нас на Притыцкого во Фрунзенском районе, где молодой микрорайон, где много молодых семей проживает. Активно продолжает развиваться там эта территория.

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Первый парк семейных деревьев – когда, в том числе и наши медийные персоны высаживали растения своими семьями, каждому дереву было присвоено свое имя. Продолжают навещать, приезжают в Лошицкий парк. Это плодовые деревья, которые уже достаточно хорошо выросли, и они все живые, нет ни одного погибшего.

Екатерина Забенько:

Это прекрасно, когда у семейных традиций есть такие прочные корни.