«Эти акции формируют правильное отношение». Как минчане участвуют в благоустройстве территорий

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»: Может быть, не совсем верно, что этот проект был остановлен. Другое дело, что его актуализация не происходила на сайте, а работы выполнялись. На сегодняшний день уже более 115 участков из заявленных 365 заполнены растениями, соответственно, на остальных можно продолжать эту работу, чем сейчас занимаются и «Зеленстрой» районов, и ЖКХ.

Екатерина Забенько: Вы упомянули такую инициативу, полюбившуюся минчанам, – «Зеленый двор вместе». Пришлось на время пандемии остановить этот проект на какое-то время. Какие перспективы у него в этом сезоне? Чего ждать от минчан, и какая помощь будет им оказана?

ЖКХ подготовило к посадке около 20 тысяч кустарников, также будет оказывать содействие и «Зеленстрой» районов, и «Минскзеленстрой», в том числе и технологическое сопровождение, подготовки посадочных мест. Если необходимо, и инструментами готовы обеспечить для того, чтобы высадить качественно, правильно.

Надо не забывать, что эти акции формируют правильное отношение. Когда сами посадили, бережнее к этому будут относиться. И один из важных моментов после посадки – надо обязательно за ухаживать, надо не забывать, что дерево нужно полить, покормить. Тот же кустарник, тот же цветок. Уходовые работы – это составляющая успеха. Если мы посадили и забыли про растение, оно может просто-напросто погибнуть. Без ухода не может быть положительного результата.

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Екатерина Забенько:

Инициатива приветствуется, но есть определенные правила. Я знаю, что дерево даже во дворе просто так не посадишь. Что нужно сделать для того, чтобы облагородить свой двор своими руками? И сделать это легально.

Анжелика Пузанкова:

Вот чем и помогает этот пилотный проект «Зеленый двор вместе», на его страничках можно найти всю необходимую информацию. Первоначально участки подобраны, чтобы на них в принципе можно было какие-то работы проводить по посадкам. Надо не забывать, что все посадки в городе должны быть согласованы.

Есть много подземных коммуникаций, на которые нельзя высаживать ни деревья, ни кустарники, потому что они могут повредить сети. Это первая сторона вопроса. А вторая – если придется вдруг ремонтировать эти сети, то растения придется оттуда убирать. И хорошо, если это будет благоприятный период, то есть можно будет его пересадить. А если это лето, когда деревья и кустарники плохо приживаются, или дерево выросло до тех размеров, когда уже его невозможно пересадить? Все эти моменты должны учитываться.

Второе – на сайте есть памятка, как правильно подобрать растение, как правильно выкопать посадочную яму, какой размер должен быть, как выглядят эти растения. Это такое пособие: если я даже ничего не знаю, но открыл, все посмотрел, то, в принципе, я уже вооружен. Алгоритм действий там полностью есть.

Екатерина Забенько:

Но я знаю, что как раньше не приходится зазывать массово минчан. Наоборот, они сами проявляют инициативу и хотят поучаствовать в озеленении своего двора.

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Анжелика Пузанкова:

Если говорить сейчас про 2020-й год, то уже 126 заявок на этот сайт поступило о том, что хотят поучаствовать, причем 59 – с конкретной инициативой: что хотят видеть на этих площадках, какой посадочный материал. Конечно, это приветствуется. И когда люди бережно относятся к зеленым насаждениям – это гарантия, что оно все и сохранится, потому что бывают проблемы и вандализма, и дети где-то невовремя, или родители не досмотрели – могут ворота из деревьев устраивать, в футбол играть. Соответственно, поломать их. Но когда принимают участие сами школьники, учащаяся молодежь, то, в принципе, все потом и сохраняется.

Екатерина Забенько:

Вот этот тандем – «Минскзеленстрой» и жители нашего города – вы считаете его удачным, состоявшимся? Помогаете друг другу в озеленении города?

Анжелика Пузанкова:

Мы говорим о том, что в городе есть много энтузиастов, которые хотят это делать. А наша задача – помочь выполнить им эти работы и привлечь к этой работе еще и других, потому что понятно: где много зелени, там город чище, уютнее и комфортнее. Все условия созданы для того, чтобы мы получали от жизни удовольствие.