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«Эти акции формируют правильное отношение». Как минчане участвуют в благоустройстве территорий

26 сентября 2020 06:45
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Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» на СТВ Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой».

Екатерина Забенько:
Вы упомянули такую инициативу, полюбившуюся минчанам,  «Зеленый двор вместе». Пришлось на время пандемии остановить этот проект на какое-то время. Какие перспективы у него в этом сезоне? Чего ждать от минчан, и какая помощь будет им оказана?

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Может быть, не совсем верно, что этот проект был остановлен. Другое дело, что его актуализация не происходила на сайте, а работы выполнялись. На сегодняшний день уже более 115 участков из заявленных 365 заполнены растениями, соответственно, на остальных можно продолжать эту работу, чем сейчас занимаются и «Зеленстрой» районов, и ЖКХ.

«Эти акции формируют правильное отношение». Как минчане участвуют в благоустройстве территорий-1

ЖКХ подготовило к посадке около 20 тысяч кустарников, также будет оказывать содействие и «Зеленстрой» районов, и «Минскзеленстрой», в том числе и технологическое сопровождение, подготовки посадочных мест. Если необходимо, и инструментами готовы обеспечить для того, чтобы высадить качественно, правильно.

Надо не забывать, что эти акции формируют правильное отношение. Когда сами посадили, бережнее к этому будут относиться. И один из важных моментов после посадки  надо обязательно за ухаживать, надо не забывать, что дерево нужно полить, покормить. Тот же кустарник, тот же цветок. Уходовые работы  это составляющая успеха. Если мы посадили и забыли про растение, оно может просто-напросто погибнуть. Без ухода не может быть положительного результата.

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Екатерина Забенько:
Инициатива приветствуется, но есть определенные правила. Я знаю, что дерево даже во дворе просто так не посадишь. Что нужно сделать для того, чтобы облагородить свой двор своими руками? И сделать это легально.

Анжелика Пузанкова:
Вот чем и помогает этот пилотный проект «Зеленый двор вместе», на его страничках можно найти всю необходимую информацию. Первоначально участки подобраны, чтобы на них в принципе можно было какие-то работы проводить по посадкам. Надо не забывать, что все посадки в городе должны быть согласованы.

Есть много подземных коммуникаций, на которые нельзя высаживать ни деревья, ни кустарники, потому что они могут повредить сети. Это первая сторона вопроса. А вторая – если придется вдруг ремонтировать эти сети, то растения придется оттуда убирать. И хорошо, если это будет благоприятный период, то есть можно будет его пересадить. А если это лето, когда деревья и кустарники плохо приживаются, или дерево выросло до тех размеров, когда уже его невозможно пересадить? Все эти моменты должны учитываться.

Второе на сайте есть памятка, как правильно подобрать растение, как правильно выкопать посадочную яму, какой размер должен быть, как выглядят эти растения. Это такое пособие: если я даже ничего не знаю, но открыл, все посмотрел, то, в принципе, я уже вооружен. Алгоритм действий там полностью есть.

Екатерина Забенько:
Но я знаю, что как раньше не приходится зазывать массово минчан. Наоборот, они сами проявляют инициативу и хотят поучаствовать в озеленении своего двора.

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Анжелика Пузанкова:
Если говорить сейчас про 2020-й год, то уже 126 заявок на этот сайт поступило о том, что хотят поучаствовать, причем 59  с конкретной инициативой: что хотят видеть на этих площадках, какой посадочный материал. Конечно, это приветствуется. И когда люди бережно относятся к зеленым насаждениям это гарантия, что оно все и сохранится, потому что бывают проблемы и вандализма, и дети где-то невовремя, или родители не досмотрели могут ворота из деревьев устраивать, в футбол играть. Соответственно, поломать их. Но когда принимают участие сами школьники, учащаяся молодежь, то, в принципе, все потом и сохраняется.

Екатерина Забенько:
Вот этот тандем – «Минскзеленстрой» и жители нашего города – вы считаете его удачным, состоявшимся? Помогаете друг другу в озеленении города?

Анжелика Пузанкова:
Мы говорим о том, что в городе есть много энтузиастов, которые хотят это делать. А наша задача помочь выполнить им эти работы и привлечь к этой работе еще и других, потому что понятно: где много зелени, там город чище, уютнее и комфортнее. Все условия созданы для того, чтобы мы получали от жизни удовольствие.

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# Озеленение # общество # Анжелика Пузанкова # Екатерина Забенько

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