«Даже перед соседями стыдно». Житель Жлобина задержан за нанесение оскорбительных надписей

Новости Беларуси. Незаконный стрит-арт. 34-летний житель Жлобина задержан на 13 суток за роспись столбов и нанесение непотребных надписей в адрес власти и правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нерадивого художника с краской и кистью задержали на полпути к дому. Уже известно, что он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за хулиганство, убийство и участие в массовых беспорядках.