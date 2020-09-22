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«Даже перед соседями стыдно». Житель Жлобина задержан за нанесение оскорбительных надписей

22 сентября 2020 11:58
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Новости Беларуси. Незаконный стрит-арт. 34-летний житель Жлобина задержан на 13 суток за роспись столбов и нанесение непотребных надписей в адрес власти и правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Даже перед соседями стыдно». Житель Жлобина задержан за нанесение оскорбительных надписей-1

«Даже перед соседями стыдно». Житель Жлобина задержан за нанесение оскорбительных надписей-3

Нерадивого художника с краской и кистью задержали на полпути к дому. Уже известно, что он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за хулиганство, убийство и участие в массовых беспорядках. 

Отметим, за такие казалось бы невинные развлечения любому придется отвечать перед судом.

«Даже перед соседями стыдно». Житель Жлобина задержан за нанесение оскорбительных надписей-6

В нетрезвом виде разрисовал дорогу. Перед сотрудниками стыдно, даже перед соседями.  

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# Хулиганство # общество # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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