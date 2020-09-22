«Скамейки можно отремонтировать, растения уже не восстановишь». Анжелика Пузанкова о последствиях акций протеста

Новости Беларуси. В этом году у работников «Минскзеленстроя» прибавилось работы. Произошло это из-за того, что на многочисленных акциях протеста очень сильно пострадало городское хозяйство, в том числе кадки, скамейки и цветы. Удастся ли это все восстановить? Об этом рассказала гость программы « Большой город », руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Если мы говорим про ту цветочную рассаду, которая была уничтожена в 9-10-е числа, конечно, их уже не вернешь. И те туи, которые были разломаны, кустарники, которые были вывернуты вместе с кадками, те же поломанные скамейки. Конечно, скамейки еще можно отремонтировать, растения уже не восстановишь.

Сегодня у нас есть проблема содержания исторических объектов. Это гранитные поверхности. Когда их разрисовывают: сколько времени нужно, чтобы смыть те краски, которые были нанесены? Объекты историко-культурного значения находятся под охраной, должны иметь определенный вид, соответственно, необходимо это все смыть. То, что наносится одним человеком за пару секунд, минут, потом часами отмывается нашими рабочими. Не надо забывать, что это сложная работа в том плане, что это растворители, краски, запахи. Приятного в этой работе, конечно, мало. Но эту работу необходимо выполнять, потому что к нам приезжают и гости в столицу, и облик этих объектов не подразумевает росписей на них.

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