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Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?

21 мая 2023 16:42
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Главное, что Беларусь по-прежнему остается открытой к диалогу и призывает остановить конфронтацию, вернуться к мирному решению вопросов. В то же время, как подчеркнул глава государства, диалог должен быть взаимоуважительным и равноправным, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но пока пушки громче дипломатов. Хотя к Западу постепенно приходит осознание, что взять Восток силой невозможно. А к защите своей территории мы готовились не сегодня и далеко не вчера, а все годы независимости. 

Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?-1

В начале 1990-х Запад закидывал нас обещаниями, мол, войны больше не будет. Под эти успокаивающие трели нас вынудили отказаться от ядерного оружия и добивались, чтобы мы пусти под нож весь наш военпром. Многие постсоветские страны попались на удочку и переплавили танки в ложки и кастрюли. Но наш Президент думал стратегически и конверсию не допустил. А сегодня в Беларусь буквально со всего мира едут даже не за новыми, а новейшими образцами оружия. В Минске прошла выставка MILEX. Для журналистов это тоже уникальная возможность посмотреть на то, что обычно остается под завесой тайны. 

Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?-4

Ольга Коршун, СТВ
Ситуация в мире ситуации такова, что на оборонку тратят больше, чем на борьбу с голодом. В 2022-м военные расходы достигли пика и превысили два триллиона долларов. Эксперты говорят, что милитаризация продолжится. На ситуацию, безусловно, влияет украинский конфликт и вероятность появления новых горячих точек. Исходя из этого развивается и наш оборонный сектор. Мы тоже вкладываем в ВПК, но и получаем то, что сегодня приоритет номер один для большинства, – это безопасность и защита суверенитета. MILEX наглядный пример того, что мы держим руку на пульсе военных событий и не собираемся сбивать прицел. 

Весит около 4 кг, а обучиться можно за полчаса – как устроен белорусский гранатомет «Сапфир»?  

Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?-7

Ольга Коршун: 
Конфликт в Украине называют войной дронов. И действительно, беспилотники в значительной мере повлияли на ход СВО. И сегодня проблема для любой армии мира – это борьба с ними. В свете последних военных событий стало особенно понятно, что противостоять беспилотникам мы, в принципе, и не можем. Но что на это ответят белорусские производители? 

Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?-10

Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?-12

Перед нами боевой модуль «Кречет». Он предназначен для борьбы с беспилотниками. Мощная радиолокационная станция кругового обзора сканирует воздушное пространство, четко определяет цели – радиус до шести километров – и поражает их. Как истинный кречет, а это самый большой сокол в мире, установка обладает острым зрением и мертвой хваткой. 

Ольга Коршун: 
Она зафиксирует любой движущийся объект? 

Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?-15

Александр Павлов, инженер 2566 завода по ремонту радиоэлектронного вооружения: 
Мы специально его настраивали на движущийся объект – это летательный аппарат типа Mavic. Одна сотая квадратного метра – эффективная поверхность рассеивания. Самые маленькие, которые летают – бытовые. 

Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?-18

Система определяет, что движется в воздухе и какую угрозу несет. Если зафиксированный объект признан опасным, «Кречет» открывает огонь на поражение. Для этого есть два пулемета и тысяча патронов в запасе. 

Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?-21

– Если бы такая установка стояла на территории или вблизи аэродрома в Мачулищах, она бы могла засечь тот дрон, который пытался совершить диверсию? 
– Однозначно засечь могла. Это проверено. Потому что мы проверяли, летали маленьким таким Mavic’ом и надежно его ловили. 

Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?-24

Ольга Коршун: 
Уже некоторое время эксперты ведут споры: так нужны ли танки на современной войне? Мол, война вышла на новый интеллектуальный уровень. Но как показывает практика, без танков мы никуда. А в нашем случае все новое – это не забытое, а хорошо модернизированное старое. 

Белорусская снайперская винтовка «Стилет» гарантированно поражает цель на расстоянии до 1 км.  

Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?-27

Как этот Т-72БМ2. Белорусская бронемашина прошла модернизацию на 140-м ремонтном заводе. Теперь корпус танка защищен специальными решетками, улучшена броня. Новая система прицела повышает точность стрельбы. А наличие автономной установки питания позволяет снабжать танк электроэнергией даже без запуска основного двигателя. По словам разработчиков, машина уже прошла испытания и скоро поступит в распоряжение наших военных. 

Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?-30

На MILEX в этом году заключили контрактов на рекордную сумму – 265 миллионов долларов. Значит, белорусские разработки попадают точно в цель – экономическую и военную. Но в то же время самая главная цель для Беларуси – это сохранение мира и безопасности на своей земле. Для этого и держим порох сухим. 

# Выставка # общество # Ольга Коршун # Александр Павлов # Фотофакт

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