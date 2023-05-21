Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?

Главное, что Беларусь по-прежнему остается открытой к диалогу и призывает остановить конфронтацию, вернуться к мирному решению вопросов. В то же время, как подчеркнул глава государства, диалог должен быть взаимоуважительным и равноправным, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но пока пушки громче дипломатов. Хотя к Западу постепенно приходит осознание, что взять Восток силой невозможно. А к защите своей территории мы готовились не сегодня и далеко не вчера, а все годы независимости.

В начале 1990-х Запад закидывал нас обещаниями, мол, войны больше не будет. Под эти успокаивающие трели нас вынудили отказаться от ядерного оружия и добивались, чтобы мы пусти под нож весь наш военпром. Многие постсоветские страны попались на удочку и переплавили танки в ложки и кастрюли. Но наш Президент думал стратегически и конверсию не допустил. А сегодня в Беларусь буквально со всего мира едут даже не за новыми, а новейшими образцами оружия. В Минске прошла выставка MILEX. Для журналистов это тоже уникальная возможность посмотреть на то, что обычно остается под завесой тайны.

Ольга Коршун, СТВ:

Ситуация в мире ситуации такова, что на оборонку тратят больше, чем на борьбу с голодом. В 2022-м военные расходы достигли пика и превысили два триллиона долларов. Эксперты говорят, что милитаризация продолжится. На ситуацию, безусловно, влияет украинский конфликт и вероятность появления новых горячих точек. Исходя из этого развивается и наш оборонный сектор. Мы тоже вкладываем в ВПК, но и получаем то, что сегодня приоритет номер один для большинства, – это безопасность и защита суверенитета. MILEX – наглядный пример того, что мы держим руку на пульсе военных событий и не собираемся сбивать прицел. Весит около 4 кг, а обучиться можно за полчаса – как устроен белорусский гранатомет «Сапфир»?

Ольга Коршун:

Конфликт в Украине называют войной дронов. И действительно, беспилотники в значительной мере повлияли на ход СВО. И сегодня проблема для любой армии мира – это борьба с ними. В свете последних военных событий стало особенно понятно, что противостоять беспилотникам мы, в принципе, и не можем. Но что на это ответят белорусские производители?

Перед нами боевой модуль «Кречет». Он предназначен для борьбы с беспилотниками. Мощная радиолокационная станция кругового обзора сканирует воздушное пространство, четко определяет цели – радиус до шести километров – и поражает их. Как истинный кречет, а это самый большой сокол в мире, установка обладает острым зрением и мертвой хваткой. Ольга Коршун:

Она зафиксирует любой движущийся объект?

Александр Павлов, инженер 2566 завода по ремонту радиоэлектронного вооружения:

Мы специально его настраивали на движущийся объект – это летательный аппарат типа Mavic. Одна сотая квадратного метра – эффективная поверхность рассеивания. Самые маленькие, которые летают – бытовые.

Система определяет, что движется в воздухе и какую угрозу несет. Если зафиксированный объект признан опасным, «Кречет» открывает огонь на поражение. Для этого есть два пулемета и тысяча патронов в запасе.

– Если бы такая установка стояла на территории или вблизи аэродрома в Мачулищах, она бы могла засечь тот дрон, который пытался совершить диверсию?

– Однозначно засечь могла. Это проверено. Потому что мы проверяли, летали маленьким таким Mavic’ом и надежно его ловили.

Ольга Коршун:

Уже некоторое время эксперты ведут споры: так нужны ли танки на современной войне? Мол, война вышла на новый интеллектуальный уровень. Но как показывает практика, без танков мы никуда. А в нашем случае все новое – это не забытое, а хорошо модернизированное старое. Белорусская снайперская винтовка «Стилет» гарантированно поражает цель на расстоянии до 1 км.

Как этот Т-72БМ2. Белорусская бронемашина прошла модернизацию на 140-м ремонтном заводе. Теперь корпус танка защищен специальными решетками, улучшена броня. Новая система прицела повышает точность стрельбы. А наличие автономной установки питания позволяет снабжать танк электроэнергией даже без запуска основного двигателя. По словам разработчиков, машина уже прошла испытания и скоро поступит в распоряжение наших военных.