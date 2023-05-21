Иванец: на второй ЦЭ не явился 181 человек, четверо не допущены из-за отсутствия паспорта

Новости Беларуси. Трансформация системы образования, совершенствование подходов к выпускной и вступительной кампаниям должны дать положительные результаты. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко, который проинспектировал, как сдают централизованный экзамен в Белорусском национальном техническом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предмет для сегодняшнего испытания 11-классники выбирали самостоятельно. В топ самых популярных попали математика, биология и английский язык. Всего их девять.