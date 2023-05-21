Иванец: на второй ЦЭ не явился 181 человек, четверо не допущены из-за отсутствия паспорта
Новости Беларуси. Трансформация системы образования, совершенствование подходов к выпускной и вступительной кампаниям должны дать положительные результаты. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко, который проинспектировал, как сдают централизованный экзамен в Белорусском национальном техническом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предмет для сегодняшнего испытания 11-классники выбирали самостоятельно. В топ самых популярных попали математика, биология и английский язык. Всего их девять.
Сколько выпускников сдали первый ЦЭ и когда будут результаты – рассказал министр образования.
В Министерстве образования развернут оперативный штаб. Туда на протяжении дня стекается информация из всех 144 пунктов сдачи экзамена. Консультацию можно также получить по номеру телефона горячей линии. Но вопросов, касающихся вступительной кампании, с каждым днем становится меньше.
Фото: Instagram Министерства образования Республики Беларусь (@minedu_rb)
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Все 144 пункта сработали в аналогичном режиме, как это было в прошлое воскресенье. На второй экзамен не явился 181 человек, это на одного человека меньше, чем в прошлое воскресенье. Точно так же у нас есть четыре человека, которые не были допущены из-за отсутствия паспорта. Они будут иметь возможность сдать на следующей неделе в наши резервные дни, 23 и 25 мая, соответствующие экзамены. Поэтому большого волнения нет, будет работать в каждой области по одному пункту сдачи централизованного экзамена.
Финальное испытание для поступающих в вузы еще впереди. С 14 июня по 4 июля для выпускников 2023 года предусмотрено одно централизованное тестирование по выбранному ими профилю. Те, кто заканчивал школу ранее, будут сдавать три ЦТ, поскольку проходили подготовку по иной программе.