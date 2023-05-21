Белорусская снайперская винтовка «Стилет» гарантированно поражает цель на расстоянии до 1 км

Новости Беларуси. Сегодня в Беларусь буквально со всего мира едут даже не за новыми, а новейшими образцами оружия. В Минске прошла выставка MILEX, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для журналистов это тоже уникальная возможность посмотреть на то, что обычно остается под завесой тайны. Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?

Хватало на выставке и стрелкового оружия. Белорусы впервые показали на MILEX снайперскую винтовку СВ-1 000 «Стилет». На ее создание ушло всего пять месяцев. Такой форсированный темп взяли из-за санкций. Запад ограничил поставки боеприпасов натовского калибра, таким образом пытаясь нас буквально обезоружить. Но белорусы быстро нашли, чем ответить.

По результатам испытаний данная винтовка имеет кучность боя до 700 метров. Не больше одной угловой минуты – не больше трех сантиметров. Я считаю, это очень высокий показатель для такого калибра. Прицельная дальность и гарантированная дальность поражения цели ростовая мишень – до 1 000 метров.