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Белорусская снайперская винтовка «Стилет» гарантированно поражает цель на расстоянии до 1 км

21 мая 2023 16:48
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Новости Беларуси. Сегодня в Беларусь буквально со всего мира едут даже не за новыми, а новейшими образцами оружия. В Минске прошла выставка MILEX, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для журналистов это тоже уникальная возможность посмотреть на то, что обычно остается под завесой тайны. 

Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX? 

Белорусская снайперская винтовка «Стилет» гарантированно поражает цель на расстоянии до 1 км-1

Хватало на выставке и стрелкового оружия. Белорусы впервые показали на MILEX снайперскую винтовку СВ-1 000 «Стилет». На ее создание ушло всего пять месяцев. Такой форсированный темп взяли из-за санкций. Запад ограничил поставки боеприпасов натовского калибра, таким образом пытаясь нас буквально обезоружить. Но белорусы быстро нашли, чем ответить. 

Белорусская снайперская винтовка «Стилет» гарантированно поражает цель на расстоянии до 1 км-4

По результатам испытаний данная винтовка имеет кучность боя до 700 метров. Не больше одной угловой минуты – не больше трех сантиметров. Я считаю, это очень высокий показатель для такого калибра. Прицельная дальность и гарантированная дальность поражения цели ростовая мишень – до 1 000 метров. 

Белорусская снайперская винтовка «Стилет» гарантированно поражает цель на расстоянии до 1 км-7

«Стилет» уникален калибром, работает практически беспламенно и бесшумно. То есть определить, откуда работает снайпер, сложно даже на расстоянии 100 метров. За такой камуфляж отвечает вот эта деталь. В народе ее называют «банка». Как показал тот же украинский конфликт, на поле боя она спасает жизнь стрелку. 

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# Оружие и боеприпасы # общество # Ольга Коршун # Фотофакт

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