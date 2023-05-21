Как в БРСМ решали проблему с ЧВК «Редан» и почему важно общаться с молодёжью? Рассказал Александр Лукьянов

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Никита Рачиловский, СТВ:

Открытый и честный диалог – залог успешной работы. Сотрудничество молодежных структур – фундамент, который необходим для эффективной работы с молодежью. Именно о молодежи мы сегодня поговорим честно и открыто. У нас в гостях первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов. Как должны взаимодействовать БРСМ и Молодежный парламент?

Никита Рачиловский:

В жизни мы хорошие друзья и коллеги, поэтому предлагаю в таком же формате провести сегодня нашу беседу, не обманывая наших телезрителей, не создавая ложный образ и официоз. В неформальной обстановке, как молодежь нашей страны. Состоявшаяся встреча в Совете Республики под руководством Натальи Ивановны Кочановой показала нам, насколько важно консолидировать свои усилия в работе с молодежью, потому что молодежная политика – это гражданско-патриотическое, общественно-политическое, историко-культурное направление, вопросы института семьи, вопросы свободного времяпровождения молодежи, то есть много направлений, на которые нам нужно обращать особое внимание. Это, конечно, прекрасно, что у молодежи есть столько возможностей, но мы понимаем, что без грамотного взаимодействия, сотрудничества ничего не получится.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Совершенно верно. Более того, Никита, хочу отметить, что в данной студии в эфире вашей программы в основном принимают участие непосредственно члены Совета Республики. Для меня и для нашего союза молодежи это особая честь – по приглашению уважаемой Натальи Ивановны проводить такую информационную работу, являться участником программы «Сенат». Мне кажется, это как раз таки пример такого конструктивного важного взаимодействия в плоскости информационной работы. Собственно говоря, та встреча, которая прошла в течение прошедшей недели в Совете Республики, мы получили реперные точки от председателя Совета Республики. Кто такой человек, кто сегодня лидер мнений, как необходимо формировать этот образ гражданина, образ будущего нашей страны? Конечно, мы его должны преломлять такими важными ценностями: человек должен быть семьянином, активным, с общественной точки зрения, которому небезразлично решение вопросов. И я рад, что как раз таки в Белорусском республиканскиом союзе молодежи и Молодежном парламенте очень много таких ребят. И мне кажется, наша совместная задача с коллективом молодых парламентариев и активом БРСМ – формировать больше таких примеров. А вокруг такой истории формируется целая команда патриотов. Должны ли молодежные организации работать с населением и в каком формате?

Никита Рачиловский:

Это очень правильно, потому что у нас одна молодежь. И в 2020 году мы видели, что бывает, если молодежь попадает под влияние негативных факторов. Мощная социальная политика, которую проводит Президент, позволяет становиться активным членом общества. И мы, благо, таких ребят видим, но все равно не все в это вовлекаются. Когда мы приезжаем проводить диалоговые площадки, там сидят активисты, но не представлена вся молодежь. Может быть, все хотели бы задать вопрос, хотели бы пообщаться, но их не пригласили, потому что лучше пригласить активистов – они не задают неловкие вопросы. А это тоже неправильно. Нужно всю молодежь вовлекать, не давать кому-то отсидеться. И чтобы кто-то обижался: ай, там элита собирается, а мы не можем к ней присоединиться. Они обижаются, уходят в какие-то субкультуры, «Редан», например. Нам очень важно охватить всю молодежь. Как это лучше сделать? Отходить от формализма, пожалуй?

Александр Лукьянов:

Абсолютно верно. И в этом отношении мы не должны воспитывать элиту в плане галстучно-цветочных формирований. А у людей должен быть бэкграунд, практический результат их работы. Кстати, хочу поблагодарить всех своих коллег, Министерство образования с правоохранительными органами. Как раз таки движение «Редан», ЧВК их шуточно называли – тогда нам удалось очень оперативно в информационном пространстве отработать эту повестку. Во-первых, прежде всего рассказать ребятам, что есть конструктивное движение. И вы там можете себя реализовать как ученые, как творческие люди, как люди, которым интересна общественная работа. И в этом отношении нам удалось локализовать эту проблему – это хороший пример. Но работать надо над выявлением первичных средств, почему такое происходит. Любые субкультуры, Никита, ты прекрасно помнишь свою молодость, у нас были формирования различные: от крайних околофутбольных до приверженцев тех или иных субкультурных движений. Это, наверное, специфика молодежи на каждом этапе ее формирования. Молодежи характерен бунтарский образ жизни. И здесь необходимо обеспечить надежный предохранитель в каком виде, как нам видится и как мы реализовываем. И я горжусь результатами: за последний год у нас появилось новое, очень важное направление – правовое воспитание молодежи. Хочется отметить в развитие тезиса о том, что необходимо работать не только с активом – это очень важно. Актив, конечно, это люди, которые, как их называют, ядерный электорат или люди, которые привержены государственным основам, конституционным основам нашей страны. Но проект, который был запущен и по инициативе БРСМ, в последующем который перерос в общественно значимую плоскость, – это «Зачетный разговор». Информационно-просветительская акция была направлена на то, чтобы мы работали со всем срезом молодых людей в том или ином учреждении, целенаправленно, начиная эту работу с колледжей и средних специальных учреждений.

И, конечно, образ будущего, развития страны невозможен без надежного исторического фундамента. Я знаю, что ты, Никита, имеешь историческое образование и прекрасно понимаешь, как это важно. И я рад, что у нас сейчас наметилась такая тенденция к сплочению наших усилий. И еще одна из важнейших инициатив, которую в обязательном порядке мы исполняли, а сейчас понимаем, что нужно делать с двойной ответственностью с большим объемом работ – это ведение приема молодыми людьми, как это делают наши товарищи из Совета Республики, Палаты представителей, постоянно общаясь с населением. У нас тоже этот процесс проходит, но его надо делать даже так, потому что молодежный лидер в области должен помогать местным органам исполнительной власти в решении проблем. Нельзя допускать того, что начинают формироваться какие-то напряжения и молодой человек в молодежной аудитории не замечен. И здесь мне представляется, Никита, и я уверен, что вы поддержите, чтобы наши структуры работали более качественно в этом направлении, помогая на местах решать те или иные вопросы. Никита Рачиловский:

Тем более у нас есть замечательная возможность, в каждом районе страны есть первый секретарь БРСМ, в каждом районе страны есть представители Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси. И раз в месяц, как наши сенаторы, как наши парламентарии проводят личные приемы граждан, можно было и также проводить вместе – представители БРСМ и Молодежного парламента – согласовать все и обсудить, какие есть вопросы. Наталья Ивановна правильно сказала: в принципе, неважно, кто проведет личный прием граждан, потому что вы же проблему человека ретранслируете, передадите, а мы уже там решим. Главное – пообщаться с человеком. Это главный момент. И Наталья Ивановна большое внимание акцентировала на институте семьи. Александр, как видишь решение этого вопроса? Как бороться с угрозами институту семьи?

Александр Лукьянов:

Мы с супругой воспитываем дочку Милану, ей семь лет. Когда приходит из школы, понимаешь, что обязательно надо уделять время мне как родителю. И, конечно, транслируем в наши коллективы общение с ребенком на различные темы. Духовное воспитание – это очень важно, основа. Сам по себе если человек понимает, что он основывается и базируется на заповедях Божьих, это уже будет его предостерегать от каких-то нелицеприятных поступков как минимум. Воспитание как человека осознанного, отвечающего за историю своих поколений – это посещение исторических исторических музеев, монументов, памятников, это общие праздники, который нас объединяют: День Великой Победы, день наших основных государственных символов: флаг, герб и, как мы стали говорить, песня души Беларуси – гимн. И в этом году это тоже очень важно, что глава государства такое решение принял. И мы с гордостью поем. И когда мы это делаем вместе, когда я показываю этот опус своему ребенку, я уверен в том, что у нее уже будут формироваться эти закладки, основы поведения. И тяжелее в жизни будет сбить такого человека с толку какими-то сиюминутными, одномоментными вбросами, в том числе в информационном пространстве. И здесь надо понимать, что это поколение, как правильно все говорят, выросшее с гаджетами, телефонами, планшетами и другими аксессуарами в руках. По сути дела, это альтернативный новый источник информации в формировании мировоззрения молодых людей и наших детей. Оно там происходит. И в этом отношении родительский опыт, опыт жизненный родителя очень важно донести до ребенка через игры, общее времяпрепровождение, выделяя прогулкам и беседам какое-то время. В этом отношении развитие института семьи представляется одним из важнейших и краеугольных камней сохранения стабильного развития нашей страны.