Весит около 4 кг, а обучиться можно за полчаса – как устроен белорусский гранатомёт «Сапфир»?

Новости Беларуси. Сегодня в Беларусь буквально со всего мира едут даже не за новыми, а новейшими образцами оружия. В Минске прошла выставка MILEX, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для журналистов это тоже уникальная возможность посмотреть на то, что обычно остается под завесой тайны.

Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?

Многие изделия белорусского военпрома не только не уступают мировым аналогам, но и превосходят их. Большинство из того, что мы видели на MILEX, уже стоит на вооружении нашей армии. Но, несомненно, есть и впечатляющие премьеры.