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Весит около 4 кг, а обучиться можно за полчаса – как устроен белорусский гранатомёт «Сапфир»?

21 мая 2023 16:46
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Новости Беларуси. Сегодня в Беларусь буквально со всего мира едут даже не за новыми, а новейшими образцами оружия. В Минске прошла выставка MILEX, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для журналистов это тоже уникальная возможность посмотреть на то, что обычно остается под завесой тайны. 

Убийца дронов «Кречет» и модернизированный танк – что показала Беларусь на выставке MILEX?  

Многие изделия белорусского военпрома не только не уступают мировым аналогам, но и превосходят их. Большинство из того, что мы видели на MILEX, уже стоит на вооружении нашей армии. Но, несомненно, есть и впечатляющие премьеры. 

Весит около 4 кг, а обучиться можно за полчаса – как устроен белорусский гранатомёт «Сапфир»?-1

Как сложно и как долго нужно обучаться, чтобы управлять таким оружием? 
Эргономика гранатомета такова: вся его подготовка к бою позволяет мне вас в течение получаса обучить. И вы успешно выйдете на полигон и поразите какую-то мишень. 

Весит около 4 кг, а обучиться можно за полчаса – как устроен белорусский гранатомёт «Сапфир»?-4

Этот «Сапфир» помещается даже в женских руках. Он компактный, легкий – весит чуть больше четырех килограммов, но одинаково точно пробивает и стены, и бронетехнику. Гранатомет оснащен фугасным и кумулятивно-осколочным снарядами, что практически не оставляет шансов врагу. 

Весит около 4 кг, а обучиться можно за полчаса – как устроен белорусский гранатомёт «Сапфир»?-7

– А это полностью белорусская разработка? 
– Полностью сделан в Беларуси, каждая деталь. Ни одной покупной запчасти и комплектующей здесь нет. 
– Санкции не помешали создать такое суперновое оружие? 
– Металл делается, корпус мотается и делается самим предприятием, освоена технология. Электроника, понятно, что-то покупаем, но не критически проблемное. К концу году, как я сказал, мы разработаем и испытаем. 
– И на вооружение нашей армии? 
– На вооружение наших Вооруженных Сил и других наших силовых ведомств, кто пожелает. И плюс серийное производство для потенциальных заказчиков. 

Белорусская снайперская винтовка «Стилет» гарантированно поражает цель на расстоянии до 1 км. 

# Оружие и боеприпасы # общество # Ольга Коршун # Фотофакт

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