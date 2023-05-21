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В минском ботаническом саду отметили Всемирный день пчёл

21 мая 2023 14:36
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Новости Беларуси. Ботанический сад в Минске отмечает Всемирный день пчел. Крылатым труженицам посвятили различные викторины, конкурсы и соревнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минском ботаническом саду отметили Всемирный день пчёл -1

В 2023 году праздник сопровождали выступления различных творческих коллективов. Под задорную музыку опытные пчеловоды делились советами и учили, как отличить натуральный мед от поддельного. Не обошлось без дегустации продуктов с разных пасек страны. Нынешняя весна не слишком балует нужной погодой, но первый урожай меда уже получен.

В минском ботаническом саду отметили Всемирный день пчёл -4

Николай Полонцевич, продавец:
Сегодня представляем мед многих сортов: цветочно-липовый, лесной, есть рапсовый.

В минском ботаническом саду отметили Всемирный день пчёл -7

Весенний мед. Жидкий, что мне хотелось бы, поэтому купила. Пчел уважаю.

В минском ботаническом саду отметили Всемирный день пчёл -10

Анастасия Хаврюк, хозяйка пасеки:
Я делаю свечи из воска пчелиного, делаю всякие мази, кремы, мыло с медом, прополисом, то есть всякие штуки полезные.

В минском ботаническом саду отметили Всемирный день пчёл -13

Людмила Плященко, главный редактор журнала «Беларускi пчаляр»:
Мы хотим, чтобы пчелы стали более близки нашим людям, чтобы люди больше узнали о пчелах.

В минском ботаническом саду отметили Всемирный день пчёл -16

Отдельная программа была подготовлена для детей. Их обучали делать и расписывать сувениры из дерева. Каждый ребенок, который пришел на праздник в тематическом костюме, получил подарок. День пчел проводится в ботаническом саду уже во второй раз.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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