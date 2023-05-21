В минском ботаническом саду отметили Всемирный день пчёл

Новости Беларуси. Ботанический сад в Минске отмечает Всемирный день пчел. Крылатым труженицам посвятили различные викторины, конкурсы и соревнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году праздник сопровождали выступления различных творческих коллективов. Под задорную музыку опытные пчеловоды делились советами и учили, как отличить натуральный мед от поддельного. Не обошлось без дегустации продуктов с разных пасек страны. Нынешняя весна не слишком балует нужной погодой, но первый урожай меда уже получен.

Николай Полонцевич, продавец:

Сегодня представляем мед многих сортов: цветочно-липовый, лесной, есть рапсовый.

Весенний мед. Жидкий, что мне хотелось бы, поэтому купила. Пчел уважаю.

Анастасия Хаврюк, хозяйка пасеки:

Я делаю свечи из воска пчелиного, делаю всякие мази, кремы, мыло с медом, прополисом, то есть всякие штуки полезные.

Людмила Плященко, главный редактор журнала «Беларускi пчаляр»:

Мы хотим, чтобы пчелы стали более близки нашим людям, чтобы люди больше узнали о пчелах.