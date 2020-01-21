«Убеждён, что нет предела совершенству». Виктора Хренина представили коллективу Минобороны

Новости Беларуси. Приоритеты в работе Министерства обороны останутся прежними. Основные усилия ведомство направит на выполнение задач, которые поставил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава Администрации Президента представил 21 января коллективу Минобороны нового министра, а также начальника Генштаба. Напомним, накануне на пост руководителя военного ведомства был назначен генерал-майор Виктор Хренин, ранее он командовал войсками Западного оперативного командования. Александр Лукашенко: единоначалие для нас нормально. У нас компактная армия, поэтому нам не надо ломать структуру управления

Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил стал генерал-майор Александр Вольфович, бывший до этого первым замом. Экс-министр обороны Андрей Равков стал государственным секретарем Совета безопасности.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Президент Республики Беларусь обозначил первоочередные задачи, которые нам вместе с вами предстоит решать. Особое внимание – создание и поддержание надлежащих условий быта для военнослужащих: офицеров, прапорщиков и, в первую очередь, солдат срочной службы. Повышение престижа военной службы, поддержание боевой готовности войск, укреплений, имеющегося потенциала Вооруженных Сил; обеспечение сохранности и модернизации вооружений военной и специальной техники.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Считаю, что Вооруженный Силы отвечают всем требованиям, которые предъявляются главой государства и народом. Однако глубоко убежден, что нет предела совершенству. Продолжим плодотворную работу на благо нашей Родины – Республики Беларусь.