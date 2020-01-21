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«Убеждён, что нет предела совершенству». Виктора Хренина представили коллективу Минобороны

21 января 2020 17:43
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Новости Беларуси. Приоритеты в работе Министерства обороны останутся прежними. Основные усилия ведомство направит на выполнение задач, которые поставил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Администрации Президента представил 21 января коллективу Минобороны нового министра, а также начальника Генштаба. Напомним, накануне на пост руководителя военного ведомства был назначен генерал-майор Виктор Хренин, ранее он командовал войсками Западного оперативного командования.  

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«Убеждён, что нет предела совершенству». Виктора Хренина представили коллективу Минобороны -1

Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил стал генерал-майор Александр Вольфович, бывший до этого первым замом. Экс-министр обороны Андрей Равков стал государственным секретарем Совета безопасности.  

«Убеждён, что нет предела совершенству». Виктора Хренина представили коллективу Минобороны -4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:   
Президент Республики Беларусь обозначил первоочередные задачи, которые нам вместе с вами предстоит решать. Особое внимание – создание и поддержание надлежащих условий быта для военнослужащих: офицеров, прапорщиков и, в первую очередь, солдат срочной службы. Повышение престижа военной службы, поддержание боевой готовности войск, укреплений, имеющегося потенциала Вооруженных Сил; обеспечение сохранности и модернизации вооружений военной и специальной техники.   

«Убеждён, что нет предела совершенству». Виктора Хренина представили коллективу Минобороны -7

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:   
Считаю, что Вооруженный Силы отвечают всем требованиям, которые предъявляются главой государства и народом. Однако глубоко убежден, что нет предела совершенству. Продолжим плодотворную работу на благо нашей Родины – Республики Беларусь.    

«Убеждён, что нет предела совершенству». Виктора Хренина представили коллективу Минобороны -10

Президент обозначил основные задачи, которые предстоит решать оборонному ведомству. В первую очередь – сохранить и развивать кадровый потенциал, совершенствовать обучение личного состава. Важно также повысить престиж военной службы. Практикой станут внезапные проверки в войсках с отработкой учебно-боевых задач.    

# Вооруженные силы # общество # Игорь Сергеенко # Виктор Хренин # Фотофакт

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