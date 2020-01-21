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Учёные рассказали, как объятия влияют на организм человека

21 января 2020 12:22
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Продлить жизнь, поднять настроение, выразить чувства и даже сделать скачок в саморазвитии. Все это лишь часть положительных эффектов от теплого приветствия друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учёные рассказали, как объятия влияют на организм человека-1

21 января во всем мире отмечается День объятий. Праздник зародился 33 года назад в США. Считается, что его инициаторами стали студенты. Почему они выбрали именно эту дату, точно неизвестно.

Ученые собрали множество убедительных доказательств пользы объятий: они помогают бороться со стрессом, депрессией и усталостью, снизить риск сердечно-сосудистых патологий и повысить иммунитет. Специалисты утверждают, что люди, которые часто обнимаются, живут втрое дольше. По традиции, в этот день можно обнять даже незнакомого человека.

Учёные рассказали, как объятия влияют на организм человека-4

Учёные рассказали, как объятия влияют на организм человека-6

# Психология # общество # Фотофакт

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