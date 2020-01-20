Александр Лукашенко: единоначалие для нас нормально. У нас компактная армия, поэтому нам не надо ломать структуру управления

Новости Беларуси. Кадровые изменения в силовом блоке страны. В Беларуси – новый министр обороны и госсекретарь Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, экс-руководитель военного ведомства генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности. На этом посту он сменил Станислава Зася, перешедшего в ОДКБ. Министерство обороны возглавил генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генштаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее он работал первым замом.

Все кандидаты детально изучались, учитывались абсолютно все заключения – случайности здесь быть просто не может, ведь на кону наша с вами безопасность, а это величайшая ответственность. Глава государства охарактеризовал новоназначенных руководителей как людей подготовленных и преданных Беларуси. Подробнее – Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

К подбору кадров у Президента всегда детальный подход. Тем более, когда речь идет о руководящей должности и в силовом блоке. Это опытные, подготовленные и, безусловно, преданные работе люди. А та самая работа – непростая и крайне ответственная.

Андрея Равкова знают многие. Отныне он – госсекретарь Совета безопасности. Должность новая, но обязанности привычные. Кресло министра обороны генерал-лейтенант занимал более 5 лет. До этого был командующим войсками Северо-западного оперативного командования. Еще раньше – командиром отдельной мобильной бригады, начальником штаба и командиром базы хранения вооружения и техники. За это время оборонную сферу изучил, что называется, от и до. Именно такая кандидатура и нужна была. «Они знают жизнь армии не понаслышке». Президент Беларуси о новых должностях Равкова, Хренина и Вольфовича То, что Андрею Равкову быть новым госсекретарем, Президент окончательно решил еще 19 января. Тем более, в мире, куда ни посмотри, одни угрозы, и долгие раздумья здесь ни к чему. Задачи новому госсекретарю уже поставлены.

Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

У нас в стране создана дееспособная национальной безопасности. Есть необходимый комплект нормативной базы, который позволяет управлять этой системой, чтобы она не давала сбой. И главная задача, которую поставил глава государства в беседе, – это изучить все нюансы, совершенствовать и развивать то, что необходимо по вопросам развития национальной системы безопасности. Место Андрея Равкова теперь будет занимать генерал-майор Виктор Хренин. До этого он около 5 лет был командующим войсками Западного оперативного командования.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

В первую очередь мне предстоит очень много изучить для того, чтобы разобраться в дальнейшей своей деятельности. Будет составлен план вхождения в должность, в соответствии с ним. Конечно, в первую очередь я буду работать с людьми. Сегодня в обществе большой запрос на справедливость и честность, отношение к людям. Таким образом и будет построена работа.

А вот начальник Генштаба Вооруженных Сил теперь Александр Вольфович. Он родился в Казани. Военную карьеру в свое время начинал в Туркестанском военном округе, а в 1993-м поступил на службу в Вооруженные Силы Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У Вольфовича в последнее время прекрасный опыт работы в Генеральном штабе, да и все отзываются о нем, как об очень хорошем практике. Поэтому я счел необходимым не дергать его оттуда, потому что должность начальника Генштаба очень важная. Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, единоначалие для нас нормально. У нас компактная, не такая большая и не малая армия, поэтому нам не надо ломать здесь структуру управления. Но общий язык надо находить.

Журналистам генерал-майор признался: должность для него не новая, третий месяц он исполняющий обязанности. Но теперь станет полноправным начальником. Работать в структуре есть над чем, в первую очередь – над полным искоренением формализма. Ему здесь точно не место.

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил:

Когда мы докладывали буквально недавно уточненный план обороны, там четко были поставлены задачи. Это поддержание боевой мобилизационной готовности. Это поддержание техники в исправном состоянии, потому что Вооруженные Силы – это прежде всего вооруженные силы – это вооружение, военная техника, и по-другому быть не может. Третье – это, конечно, забота о личном составе, создание нормальных условий для того, чтобы офицеры, прапорщики, солдаты наши жили и выполняли свои задачи в нормальных надлежащих условиях. Поддержание военных городков в надлежащем состоянии.