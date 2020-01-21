«Не надо ждать, чтобы человек шёл с проблемами по инстанциям». С какими вопросами люди идут на приёмы к чиновникам

Новости Беларуси. Исключить черствость и человеческое безразличие на местах. Ведь большинство обращений в Совет Республики могли и должны быть решены на местном управленческом уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это еще раз показал прием граждан, который 21 января провел председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.