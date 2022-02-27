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Михаил Орда: наши наблюдатели отмечают высокую явку, активность граждан на избирательных участках

27 февраля 2022 12:00
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Новости Беларуси. Высокая явка на референдуме отмечается в Минске. По последним данным ЦИК, почти 45 % минчан сделали выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На участках для голосования работают наши коллеги. Подробности узнаем у Константина Герцева.  

Михаил Орда: наши наблюдатели отмечают высокую явку, активность граждан на избирательных участках-1

Константин Герцев, корреспондент СТВ:
К 13:00 мы переместились в 48-ю минскую школу, здесь расположены два участка. Сейчас мы вещаем из 44-го участка для голосования. Сюда ближе к полудню прибыл председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Он здесь голосует на протяжении многих лет, он прописан в этом районе. Мы поговорили о ходе избирательной кампании, о результатах работы информационного центра при Федерации профсоюзов Беларуси.  

Михаил Орда: наши наблюдатели отмечают высокую явку, активность граждан на избирательных участках-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Наши наблюдатели от Федерации профсоюзов Беларуси, от организаций общественных, которые сегодня вышли на все участки (более 5 000 участков в стране), отмечают высокую явку, активность граждан на избирательных участках. Безусловно, очень важный момент, который отмечают, – это хорошее настроение, уверенность и доброжелательность, хорошая, слаженная работа комиссий.  

Константин Герцев:
Вообще, в обеденное время участки для голосования оживают. Мы видим, что люди приходят. Это и молодежь, и представители пенсионного возраста. Если кто-то не знает, какой участок относится к его месту жительства, скачивайте приложение «Твой участок» от БРСМ, и вы узнаете, где вы сможете отдать свой голос и ответить на главный сегодня вопрос «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в новую редакцию Конституции Беларуси?»  

Как нам сейчас сообщили, Михаил Орда уже работает в информцентре Федерации профсоюзов, где есть и съемочная группа нашего телеканала.  

Михаил Орда: наши наблюдатели отмечают высокую явку, активность граждан на избирательных участках-7

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# Референдум # общество # Константин Герцев # Михаил Орда # Фотофакт

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