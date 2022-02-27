Почему белорусы не могут проголосовать за рубежом? Объяснила секретарь Центризбиркома Елена Балдовская

Новости Беларуси. Уже после полудня референдум был признан состоявшимся. Проголосовало более половины из внесенных в списки граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Центризбиркоме работает съемочная группа СТВ.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Мы продолжаем вещать из Центризбиркома. И вот последние новости к этому часу. Свою волю изъявили уже почти 62% белорусов, и активность на участках для голосования не спадает, а даже продолжает расти. Это подтверждают и в ЦИКе. За ходом референдума с первых дней досрочного голосования вплоть до сегодняшнего момента внимательно следят почти 46 тысяч национальных наблюдателей и почти 200 международных. Среди них представители миссии стран СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Парламентской ассамблеи ОДКБ, а также 22 независимых эксперта, которые приехали из стран Евросоюза. Какие впечатления у них от электоральной кампании 2022 года, есть ли замечания, мы узнаем сейчас у Елены Балдовской, секретаря Центризбиркома. Есть ли какие-то замечания? Какие впечатления? Что говорят? Особенно нас интересуют международные наблюдатели.

Елена Балдовская, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Международные наблюдатели работают по всем регионам нашей страны, осуществляют наблюдение на участках для голосования, общаются с членами участковых комиссий, с гражданами, которые приходят на голосование. Та информация, которая к нам поступает, положительная. Международные наблюдатели отмечают рабочую обстановку на участках для голосования, отмечают, что члены участковых комиссий дают грамотные разъяснения как наблюдателям, которые интересуются особенностями процесса голосования на республиканском референдуме, так и гражданам, которые обращаются с теми или иными вопросами на участках для голосования. Вероника Кудринецкая:

Зарубежные наблюдатели к нам доехали. Ну, вот особенность этой электоральной кампании в том, что в этом году мы не организовывали участков для голосования за рубежом. С чем это связано?