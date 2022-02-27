Почему белорусы не могут проголосовать за рубежом? Объяснила секретарь Центризбиркома Елена Балдовская

Новости Беларуси. Уже после полудня референдум был признан состоявшимся. Проголосовало более половины из внесенных в списки граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Центризбиркоме работает съемочная группа СТВ.
Новости Беларуси. Уже после полудня референдум был признан состоявшимся. Проголосовало более половины из внесенных в списки граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Центризбиркоме работает съемочная группа СТВ.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Мы продолжаем вещать из Центризбиркома. И вот последние новости к этому часу. Свою волю изъявили уже почти 62% белорусов, и активность на участках для голосования не спадает, а даже продолжает расти. Это подтверждают и в ЦИКе. За ходом референдума с первых дней досрочного голосования вплоть до сегодняшнего момента внимательно следят почти 46 тысяч национальных наблюдателей и почти 200 международных. Среди них представители миссии стран СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Парламентской ассамблеи ОДКБ, а также 22 независимых эксперта, которые приехали из стран Евросоюза. Какие впечатления у них от электоральной кампании 2022 года, есть ли замечания, мы узнаем сейчас у Елены Балдовской, секретаря Центризбиркома.
Есть ли какие-то замечания? Какие впечатления? Что говорят? Особенно нас интересуют международные наблюдатели.
Елена Балдовская, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
Международные наблюдатели работают по всем регионам нашей страны, осуществляют наблюдение на участках для голосования, общаются с членами участковых комиссий, с гражданами, которые приходят на голосование. Та информация, которая к нам поступает, положительная. Международные наблюдатели отмечают рабочую обстановку на участках для голосования, отмечают, что члены участковых комиссий дают грамотные разъяснения как наблюдателям, которые интересуются особенностями процесса голосования на республиканском референдуме, так и гражданам, которые обращаются с теми или иными вопросами на участках для голосования.
Вероника Кудринецкая:
Зарубежные наблюдатели к нам доехали. Ну, вот особенность этой электоральной кампании в том, что в этом году мы не организовывали участков для голосования за рубежом. С чем это связано?
Елена Балдовская:
Разъяснения по данному вопросу были даны Министерством иностранных дел. По Избирательному кодексу полномочиями на образование участков за границей обладают только руководители загранучреждений, находящиеся на территории соответствующих стран за территорией Республики Беларусь. Послужили данному решению различного рода причины, легли в основу. В том числе COVID-19. Мы в то же время разъясняли, что граждане Республики Беларусь, которые получали паспорта серии PP для постоянного проживания за пределами страны, вправе принять участие в референдуме на территории Республики Беларусь.
Вероника Кудринецкая:
Вы упомянули пандемию. В связи с этим возникает вопрос. Людям, которые находятся на больничном из-за COVID-19 или других заболеваний, которые не позволяют принять активное участие в референдуме, что им делать? Как поступать? Есть ли еще возможность как-то подать заявку?
Елена Балдовская:
Те граждане, которые имеют желание, чтобы к ним домой вышли члены участковой комиссии по каким-то уважительным причинам, это может быть пожилой возраст или иная положительная причина, которую объяснять не нужно, они вправе до 18 часов сегодня обратиться в участковую комиссию, члены участковой комиссии прибудут к ним на дом и предоставят возможность проголосовать. Если эти люди болеют, находятся на больничном и болеют COVID-19, голосование для таких граждан тоже будет организовано. Точно так же нужно обратиться в участковую комиссию до 18 часов и оставить свою заявку, известить комиссию, что такие граждане хотят принять участие в референдуме. К ним тоже выедут члены участковых комиссий, и граждане тоже проголосуют.
Вероника Кудринецкая:
Хочу напомнить, что решение, принятое на референдуме, вступит в силу через десять дней после его официального опубликования и станет неотъемлемой частью Конституции Республики Беларусь.
Читайте также:
Перцов: почему белорусы больше не ведутся на фейки и насколько хорошо СМИ подготовились к референдуму
Кубраков: всего по республике задержаны 14 человек, которые находились дома, но призывали к массовым мероприятиям
Ипатов: к часу ночи мы получим предварительные итоги референдума