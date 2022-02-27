«Закон для всех одинаков». Генпрокурор напомнил об ответственности за попытки срыва референдума

Новости Беларуси. В период проведения референдума милиция несет службу в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители предупредили, что малейшие противоправные действия в адрес членов избирательных комиссий будут оперативно пресекаться.

Также в целях безопасности осуществляется контрольно-пропускной режим и в некоторых случаях личный досмотр. Предусмотрен резерв сотрудников милиции. В случае возникновения каких-либо противоправных действий реакция будет незамедлительной.