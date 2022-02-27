«Закон для всех одинаков». Генпрокурор напомнил об ответственности за попытки срыва референдума

Новости Беларуси. В период проведения референдума милиция несет службу в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители предупредили, что малейшие противоправные действия в адрес членов избирательных комиссий будут оперативно пресекаться.
Также в целях безопасности осуществляется контрольно-пропускной режим и в некоторых случаях личный досмотр. Предусмотрен резерв сотрудников милиции. В случае возникновения каких-либо противоправных действий реакция будет незамедлительной.
На фоне призывов сорвать референдум, которые распространяют деструктивные Telegram-каналы, генеральный прокурор Андрей Швед обратился к белорусам и напомнил об ответственности.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Обстановка на избирательных участках совершенно спокойная и контролируется полностью правоохранительными органами и иными государственными органами. Вместе с тем в отдельных деструктивных Telegram-каналах стала распространяться информация с призывами сорвать референдум: уничтожать бюллетени, выходить на всякого рода незаконные акции, митинги, пикеты. Напоминаю, что в соответствии с законом данные действия подлежат административной (в определенных случаях – уголовной) ответственности. Обращаю внимание тех граждан, которые думают, принимать ли участие в этих незаконных акциях, об ответственности, которая неизбежно наступит. Закон для всех одинаков.
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