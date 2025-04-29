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«Люди аплодировали». Как жители Барселоны радовались восстановлению света

29 апреля 2025 10:38
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«Люди аплодировали». Как жители Барселоны радовались восстановлению света-0

Жители Барселоны приветствовали возобновление подачи электроэнергии после масштабного блэкаута, затронувшего Испанию, Португалию, Францию и Андорру. Об этом пишет РИА Новости.

Отключение электроэнергии произошло 28 апреля, около 12:30 что привело к перебоям в работе коммуникаций, транспорта и очередям в магазинах.

Уже к 20:00 в половине города свет был восстановлен, а полностью подача электроэнергии возобновилась ночью.

Однако, несмотря на все неудобства, паники не было, и люди сохраняли спокойствие. Причины перебоев выясняются, но глава Европейского совета исключил кибератаку.

Фото: pixabay

# Испания

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