Защищая правду о войне, мы защищаем право наших детей жить в мире и согласии – Сергеенко

К встрече лидеров Беларуси и России уже все готово. В эти минуты идет пленарное заседание международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Участники говорят о сохранении исторической памяти. О правде, которую нужно сохранять и передавать будущим поколениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото: Telegram-канал Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Память о войне имеет еще одно измерение – сохранение мира, недопущение повторения трагических ошибок прошлого. Защищая правду о войне, мы защищаем право наших детей жить в мире и согласии. Именно на это нацелена деятельность Парламентского собрания Беларуси и России, Межпарламентской Ассамблеи СНГ по противодействию фальсификации истории, недопущению реабилитации нацизма. Принят целый ряд заявлений. Проводится активная работа в рамках парламентских комиссий. В таком же ключе рассматривается сегодня и наше мероприятие, которое приобретает международное значение и международный характер.

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы Федерального собрания России:

Сегодня эта встреча проходит неслучайно в городе-герое Волгограде. Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей. Миллионы советских граждан, люди разных национальностей, подчеркиваю! Также, как вы видите, этот президиум, который объединил представителей разных стран, людей разных национальностей, но у которых есть общее – это наша Победа. Потому что в те годы именно советский многонациональный народ сделал все для того, чтобы спасти мир от фашизма.

Второй день работы форума начался с памятных мероприятий. Глава белорусской парламентской делегации принял участие в церемонии зажжения Вечного огня на площади Павших Борцов в Волгограде. Этого момента жители города-героя ждали более чем полгода – с момента начала реконструкции этого знакового места для города. На время работ капсула со священным пламенем хранилась в музее-панораме «Сталинградская битва». Зажгли Вечный огонь на святом месте два поколения защитников Отечества.