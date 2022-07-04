«Товар нужно показывать лицом». Как выбирают артистов на «Славянский базар»?

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу « По существу » в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.

Кирилл Казаков, СТВ:

Ирина Владимировна, мы тут без вас обсуждаем, вы у нас регулятор шоу-бизнеса или не регулятор шоу-бизнеса? Министерство культуры у нас кто?

Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

Помощник. Приехала с совещания, где как раз встречались с организаторами культурных мероприятий и тоже обсуждали, как нам их организовывать, как проводить. Чтобы и зрителям было хорошо и интересно, чтобы отмен мероприятий не было, и чтобы наши артисты могли развиваться.

Кирилл Казаков:

У нас впереди «Александрия» и «Славянский базар». «Славянский базар» Глеб, понятное дело, готовит целый год, руководит, но все равно согласовывает с Министерством культуры?

Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

И не только.

Кирилл Казаков:

Министерство культуры когда подбирает – может быть, я сейчас утрированно говорю – артистов к тому или иному концерту, они подбираются как? С точки зрения того, насколько они известны? Насколько они коммерчески будут проданы? Либо еще по какому-то признаку?