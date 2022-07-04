«Товар нужно показывать лицом». Как выбирают артистов на «Славянский базар»?

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ирина Владимировна, мы тут без вас обсуждаем, вы у нас регулятор шоу-бизнеса или не регулятор шоу-бизнеса? Министерство культуры у нас кто?
Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:
Помощник. Приехала с совещания, где как раз встречались с организаторами культурных мероприятий и тоже обсуждали, как нам их организовывать, как проводить. Чтобы и зрителям было хорошо и интересно, чтобы отмен мероприятий не было, и чтобы наши артисты могли развиваться.
Кирилл Казаков:
У нас впереди «Александрия» и «Славянский базар». «Славянский базар» Глеб, понятное дело, готовит целый год, руководит, но все равно согласовывает с Министерством культуры?
Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
И не только.
Кирилл Казаков:
Министерство культуры когда подбирает – может быть, я сейчас утрированно говорю – артистов к тому или иному концерту, они подбираются как? С точки зрения того, насколько они известны? Насколько они коммерчески будут проданы? Либо еще по какому-то признаку?
Ирина Дрига:
С точки зрения того, чтобы каждое мероприятие, если это большие концерты, как открытие или закрытие «Славянского базара» или даже какие-то локальные проекты, прежде всего приносили радость и удовольствие зрителям. Чтобы они презентовали белорусскую культуру. И белорусскую не только в смысле участия белорусских артистов, но и презентовали Беларусь как страну, где весело и интересно можно проводить время. У нас на любой проект проводится конкурс, выбирается режиссер, режиссерско-постановочная группа, которая потом формирует программу мероприятия и подбирает артистов. Каждый концерт у нас не просто солянка, как называют, сборка артистов. Это всегда мероприятие, шоу с темой, идеей, сюжетом и развитием. Так было на «Славянском базаре», так было и на «Александрии».
Естественно, мы работаем вместе с дирекцией. Это не только Министерство культуры и дирекция, это исполком, Министерство информации и телевизионные каналы. Это большая-большая группа людей, команда, которая заинтересована в том, чтобы каждый новый фестиваль был ярче, интереснее и информативнее, чем предыдущий.
Коммерческую составляющую, естественно, никто не отменял. Потому что «Славянский базар» – это фестиваль, который существует в основном за счет доходов от реализации билетов и спонсорской помощи. Но стараемся найти баланс между коммерцией, творчеством и искусством. Потому что «Славянский базар» – это визитная карточка Беларуси, это один из культурных брендов суверенной Беларуси. Естественно, товар нужно показывать лицом.
Наша заинтересованность, Министерства культуры, в том чтобы в знаковых таких мероприятия – открытии, закрытии фестиваля – участвовали белорусские артисты со своими новыми песнями либо с известными хитами, но в новом исполнении. Чтобы вместе с мэтрами на сцену выходила творческая молодежь. Поэтому любое крупное мероприятие, любой крупный фестиваль – это союз искусства и целесообразности.
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