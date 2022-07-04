«Гастрольное поле очистилось». Ирина Дрига о запрете старых песен и исполнении новых в Беларуси

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время. Кирилл Казаков, СТВ:

Можно я в конце, затрону такую тему: готовясь к программе, я выяснил такую вещь, что кроме певцов в нашем шоу-бизнесе есть еще и композиторы, и те, которые пишут слова к песне. И многие из них перешли туда, на ту сторону. Они взяли и запретили петь свои песни. Это проблема?

Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

Нет. Извините, появилось столько других песен, что это перестало быть проблемой. Кирилл Казаков:

Есть люди, я не буду называть их фамилии, которые просто сказали: эти выступили за Президента, я против. Раньше мы работали вместе, я писал песни, а сейчас вы не должны их петь. Ирина Дрига:

И ради бога, появились новые песни. Опять же, вспоминая недавние концерты, премьера за премьерой. Раньше, по-моему, мы не были так щедры на премьеры. Алена Сырова, СТВ:

Это да. Но зритель иногда хочет тоже попеть любимые песни. Ирина Дрига:

Вы знаете, что говорит зритель после больших этих концертов? Он говорит: слава богу, что появляются новые песни. Вчера были прекрасные песни.