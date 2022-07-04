«Гастрольное поле очистилось». Ирина Дрига о запрете старых песен и исполнении новых в Беларуси
Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Кирилл Казаков, СТВ:
Можно я в конце, затрону такую тему: готовясь к программе, я выяснил такую вещь, что кроме певцов в нашем шоу-бизнесе есть еще и композиторы, и те, которые пишут слова к песне. И многие из них перешли туда, на ту сторону. Они взяли и запретили петь свои песни. Это проблема?
Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:
Нет. Извините, появилось столько других песен, что это перестало быть проблемой.
Кирилл Казаков:
Есть люди, я не буду называть их фамилии, которые просто сказали: эти выступили за Президента, я против. Раньше мы работали вместе, я писал песни, а сейчас вы не должны их петь.
Ирина Дрига:
И ради бога, появились новые песни. Опять же, вспоминая недавние концерты, премьера за премьерой. Раньше, по-моему, мы не были так щедры на премьеры.
Алена Сырова, СТВ:
Это да. Но зритель иногда хочет тоже попеть любимые песни.
Ирина Дрига:
Вы знаете, что говорит зритель после больших этих концертов? Он говорит: слава богу, что появляются новые песни. Вчера были прекрасные песни.
Алена Сырова:
Мы вчера были на концерте на стеле. Прекрасно, что звучали новые песни, но все же, когда на сцену выходили артисты с полюбившимися хитами, это еще прекраснее. Понятно, что должен быть здравый баланс.
Кирилл Казаков:
Это как в караоке, люди идут петь любимые старые песни, а не новые.
Ирина Дрига:
Вспомните, как за два года стали любимыми песнями, слова, наверное знают все, припевы точно, «Любимую не отдают», или «Миллионы сердец». Сколько времени прошло? Буквально год. Хорошую песню всегда подхватят и запоют.
Алена Сырова:
Особенно, когда она звучит из каждого утюга и каждого Instagram. Это большая совместная работа и артистов, и зрителей, которые должны быть готовы воспринимать новое.
Ирина Дорофеева:
И государства тоже. Потому что государство в ответе за своих артистов, за свою молодежь и за своих людей, которые должны слушать этих артистов. Тут все едино.
Ирина Дрига:
И любить своих артистов. Тут сейчас прозвучало «разделились». Да, печально. Но с другой стороны, сейчас в этой ситуации, извините, гастрольное поле очистилось. Мы смотрим сейчас графики гастролей: регионы закрывают белорусские артисты. И слава богу, что появились площадки.
Алена Сырова:
Из тех, кто оказался на той стороне, те, кто сожалеет об этом, об утраченных площадках в том числе. Может быть, к вам стучатся с просьбой «пустите нас обратно»?
Ирина Дрига:
Не стучатся. Высказывают сожаление, почему, а как, а что нам делать, а мы не подумали, а мы не сделали.
Кирилл Казаков:
В данном случае, мне кажется, это здоровая конкуренция. Если кто-то стал не на ту сторону, но зато у нас другие артисты будут теперь больше зарабатывать и больше выступать.
Ирина Дрига:
Присутствующие здесь артисты и не присутствующие делают все, что они делали в 2020, 2021, 2022 годах. Они делают это не из расчета, не борясь за концертные площадки, они делали это искренне. И когда Ирина Аркадьевна, Александр Антонович выходили и выступали на мероприятиях, митинг-концерт, ведь это тоже нужно было иметь мужество. Вспоминаем мероприятия, когда накануне «Женского форума», когда посыпались просто, засыпали артистов смсками не ходите, не участвуйте. Но люди выходили и пели. Люди публичные, они выходили и пели. Они делали свой выбор душой, не из расчета.
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