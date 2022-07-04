«Они уже должны быть миллиардерами». Почему «Славянский базар» не обрёл такую же популярность, как K-pop?
Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Алена Сырова, СТВ:
Александр Солодуха собирал «Минск-Арену».
Александр Солодуха, певец, заслуженный артист Беларуси:
Было дело. 8 марта 2014 года.
Алена Сырова:
Александр, было туго с реализацией билетов или нет?
Александр Солодуха:
Туговато, конечно, было. Ну вся же страна знает, как я реализую билеты – я сам работаю напрямую. Отчего – я не стесняюсь этого!
Валентина Груздева, певица:
Да мы были у Александра дома. Он все показал. У него стопочка вот такая.
Александр Солодуха:
С каждым директором, каждого предприятия. Это титанический труд. Но я знаю какой у меня доход.
Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:
Если Саша хочет заработать сам, то он сам этим и занимается.
Александр Солодуха:
Я и делаю это!
Андрей Алексеев, совладелец концертного агентства:
Правильно! Все артисты как могут, так и работают. Вопрос в том, что… Еще раз говорю – есть куча примеров, когда правительство действительно целенаправленно вкладывает в определенных… Ну не артистов, я не знаю, K-pop все знают? Это политика государства, которую они реализовывали на протяжении 20-25 лет. И оно через 20-25 лет вернулось к ним популярностью страны, деньгами и так далее.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ну естественно, конечно. «Славянский базар» окупаем? Ну начнем банально. Он окупаем?
Андрей Алексеев:
Ой, мне уже интересно. 30 лет, а они уже должны быть миллиардерами. Через 30 лет существования фестиваля.
Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
«Славянский базар» как бизнес-модель практически окупаем, но есть в «Славянском базаре» заведомо направление, которое окупить практически невозможно. Если только заработав, вложить туда. Вот как раз таки государство вот так вкладывает.
Кирилл Казаков:
Например, детский конкурс, правильно?
Глеб Лапицкий:
Детский конкурс, взрослый конкурс. Можно было бы, конечно, все порезать. Можно было во взрослом конкурсе не 20 тысяч долларов делать Гран-при, а тысячу долларов. И это все можно было бы сэкономить. Но тогда уже и не было бы «Славянского базара». А еще вот в ту же тему, я сегодня прямо это – восхваление Александра, в тему Александра, хочется сказать, что, с одной стороны, опять-таки плюс, когда государство поддерживает популярную музыку. И с другой же стороны это является большим тормозом развития этого направления. Вот Наталья Владимировна правильно сказала: я только двумя руками, чтобы балет поддерживался, чтобы академическое искусство поддерживалось, а вот эстрада, товарищи, должна кормить себя сама. И чем больше артисты будут себя кормить сами, тем больше они будут ценить то, что создается.
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