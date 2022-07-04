«Они уже должны быть миллиардерами». Почему «Славянский базар» не обрёл такую же популярность, как K-pop?

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время. Алена Сырова, СТВ:

Александр Солодуха собирал «Минск-Арену».

Александр Солодуха, певец, заслуженный артист Беларуси:

Было дело. 8 марта 2014 года. Алена Сырова:

Александр, было туго с реализацией билетов или нет? Александр Солодуха:

Туговато, конечно, было. Ну вся же страна знает, как я реализую билеты – я сам работаю напрямую. Отчего – я не стесняюсь этого! Валентина Груздева, певица:

Да мы были у Александра дома. Он все показал. У него стопочка вот такая. Александр Солодуха:

С каждым директором, каждого предприятия. Это титанический труд. Но я знаю какой у меня доход.

Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:

Если Саша хочет заработать сам, то он сам этим и занимается. Александр Солодуха:

Я и делаю это! Андрей Алексеев, совладелец концертного агентства:

Правильно! Все артисты как могут, так и работают. Вопрос в том, что… Еще раз говорю – есть куча примеров, когда правительство действительно целенаправленно вкладывает в определенных… Ну не артистов, я не знаю, K-pop все знают? Это политика государства, которую они реализовывали на протяжении 20-25 лет. И оно через 20-25 лет вернулось к ним популярностью страны, деньгами и так далее. Кирилл Казаков, СТВ:

Ну естественно, конечно. «Славянский базар» окупаем? Ну начнем банально. Он окупаем? Андрей Алексеев:

Ой, мне уже интересно. 30 лет, а они уже должны быть миллиардерами. Через 30 лет существования фестиваля.