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Новости по тегу #Лето

В Минске с 23 мая стартует летний сезон культмероприятий – узнали, что ждет минчан и гостей столицы
23 мая 2026 14:05

В Минске с 23 мая стартует летний сезон культмероприятий – узнали, что ждет минчан и гостей столицы

Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата
06 августа 2025 14:06

Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата

Каникулы стартовали! 400 тысяч детей проведут лето в оздоровительных лагерях Беларуси
03 июня 2025 19:08

Каникулы стартовали! 400 тысяч детей проведут лето в оздоровительных лагерях Беларуси

Появились беседки, теневые навесы и даже футбольная площадка – столичные пляжи подготовили к купальному сезону
22 мая 2025 08:02

Появились беседки, теневые навесы и даже футбольная площадка – столичные пляжи подготовили к купальному сезону

У спа и аквазоны нет аналогов в стране! Показываем, чем санаторий «Ружанский» удивляет своих гостей
21 апреля 2025 12:27

У спа и аквазоны нет аналогов в стране! Показываем, чем санаторий «Ружанский» удивляет своих гостей

03 июля 2012 12:41

Идеи фотографий для летнего фотоальбома