Новости по тегу #Лето

«Возвращается ряд уже традиционных мероприятий, это и классика у ратуши, джазовые вечера, начнет работать театральный дворик в Раковском предместье, будут и танцевальные площадки в арт-террасе Верхнего города, танцевальная площадка в парке Челюскинцев».
Это обусловлено как природными процессами, так и воздействием человека – в частности, ростом уровня моря, вызванным всемирным потеплением и таянием ледников.
Программа первой смены обширная: квесты, экскурсии, спортивные соревнования, творческие мастер-классы и походы.
Всего в Беларуси к летнему сезону готовят 500 пляжей.
Здесь давно разрушили старый стереотип санаторного отдыха, возведя курортное восприятие до статуса «лакшери».
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