«Театральная весна» в Минске! Чем порадует зрителей фестиваль в 2025-м?

Ольга Бурлакова, ведущая: Как прекрасно, что в Беларуси весна такая теплая, а когда она еще и театральная, это вдвойне прекрасно. Расскажите, пожалуйста, про «Театральную весну» в этом году. По каким критериям вы собирали творческие коллективы для участия в проекте?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Пантелеева, заместитель начальника отдела организации мероприятий в Доме Москвы и Игорь Степанов, актер театра и кино, педагог Минского государственного колледжа искусств, доцент.

Светлана Пантелеева, заместитель начальника отдела организации мероприятий в Доме Москвы:

Во-первых, в Доме Москвы театральная тема уже давняя. Начали мы когда-то, лет семь или восемь назад, был такой фестиваль-открытие, где участвовали в основном студенческие и любительские театры. Потом эта история продолжилась, в этом году было для нас большой честью, что фестиваль открывал московский Театр на Трубной.

Мы хотим далее сделать это традицией, что «Театральную весну» в Доме Москвы, нам она самим безумно нравится, будет открывать какой-либо московский театр.