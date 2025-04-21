«Театральная весна» в Минске! Чем порадует зрителей фестиваль в 2025-м?

В Минске проходит международный театральный фестиваль-конкурс, яркие краски «Театральной весны» обсудим с нашими замечательными гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Пантелеева, заместитель начальника отдела организации мероприятий в Доме Москвы и Игорь Степанов, актер театра и кино, педагог Минского государственного колледжа искусств, доцент.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Как прекрасно, что в Беларуси весна такая теплая, а когда она еще и театральная, это вдвойне прекрасно. Расскажите, пожалуйста, про «Театральную весну» в этом году. По каким критериям вы собирали творческие коллективы для участия в проекте?