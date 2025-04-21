Стартовая площадка для юных звёзд. Как раскрывают таланты в театре эстрадной песни «Сябрынка»?

Настоящая кузница талантов. Театр эстрадной песни «Сябрынка» уже давно считается поставщиком участников и победителей самых престижных конкурсов. Об этом мы поговорили с нашей гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Трухан, художественный руководитель Театра эстрадной песни «Сябрынка».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Коллектив, который вы возглавляете, уже давно стал стартовой площадкой для юных звездочек. Где вы нашли этот путь к сердечкам маленьким, чтобы их потом так раскрыть, чтобы они на самых больших сценах, на самых ярких мероприятиях так сияли?
Татьяна Трухан, художественный руководитель театра эстрадной песни «Сябрынка»:
Уже, конечно, нашему коллективу в этом году 10 лет. Мы уже 10 лет работаем, развиваемся и разрастаемся. Нас уже около 150 человек в команде вместе с педагогами, детьми, подготовительными группами. Это здорово. Знаете, я могу сказать точно, если любишь свою работу, если горишь, то жизнь как постоянный праздник, то есть ты просто летишь на работу, хочешь шаг за шагом какие-то новые открытия, новые достижения творить для того, чтобы развиваться. Поэтому да, действительно, Театр эстрадной песни «Сябрынка», так сложилось, что у нас действительно активная, богатая творческая жизнь. Спешу поделиться радостной новостью, даже немножко похвастаться, потому что на прошлой неделе мы защитили звание заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь. Это определенный статус для каждого коллектива. Его нужно защищать раз в пять лет. Для этого мы готовили большую творческую программу на полтора часа. Показывали ребят со всех сторон. Ансамблевое пение, солисты. Комиссия единогласно пришла к выводу, что мы заслуживаем еще следующие пять лет быть заслуженными.
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