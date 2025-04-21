Стартовая площадка для юных звёзд. Как раскрывают таланты в театре эстрадной песни «Сябрынка»?

Настоящая кузница талантов. Театр эстрадной песни «Сябрынка» уже давно считается поставщиком участников и победителей самых престижных конкурсов. Об этом мы поговорили с нашей гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Трухан, художественный руководитель Театра эстрадной песни «Сябрынка».

Ольга Бурлакова, ведущая:

Коллектив, который вы возглавляете, уже давно стал стартовой площадкой для юных звездочек. Где вы нашли этот путь к сердечкам маленьким, чтобы их потом так раскрыть, чтобы они на самых больших сценах, на самых ярких мероприятиях так сияли?