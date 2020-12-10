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Завкафедрой БНТУ: «Когда я поступал, была одна специальность»

10 декабря 2020 18:06
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Новости Беларуси. Несмотря на свой почтенный возраст, Белорусский национальный технический университет шагает в ногу со временем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завкафедрой БНТУ: «Когда я поступал, была одна специальность»-1

Прежде всего это передовой научный центр, где готовят высококлассных специалистов. Сотни преподавателей и тысячи студентов учатся по добрым наставлениям первого декана продолжают и теперь.

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Завкафедрой БНТУ: «Когда я поступал, была одна специальность»-4

Николай Карницкий, заведующий кафедрой «Тепловые электрические станции» БНТУ, доктор технических наук, профессор:
За эти годы, конечно, городок наш студенческий разросся. Соответственно, появились новые факультеты, где-то часть факультетов расформировывалась, где-то образовывались новые. Когда я поступал, была одна специальность «Тепловые электрические станции», ну уже за свое время руководства кафедрой были открыты еще две новые специальности. На сегодня это «Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами», а в 2008 году была открыта специальность «Паротурбинные установки атомных электрических станций». Идет оснащение и приборное, и стендами, и, соответственно, компьютерной техникой.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Николай Карницкий # Фотофакт

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