Завкафедрой БНТУ: «Когда я поступал, была одна специальность»

Николай Карницкий, заведующий кафедрой «Тепловые электрические станции» БНТУ, доктор технических наук, профессор:

За эти годы, конечно, городок наш студенческий разросся. Соответственно, появились новые факультеты, где-то часть факультетов расформировывалась, где-то образовывались новые. Когда я поступал, была одна специальность «Тепловые электрические станции», ну уже за свое время руководства кафедрой были открыты еще две новые специальности. На сегодня это «Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами», а в 2008 году была открыта специальность «Паротурбинные установки атомных электрических станций». Идет оснащение и приборное, и стендами, и, соответственно, компьютерной техникой.