Проблема раздельного сбора мусора. Почему так непросто превратить отходы в доходы?

Новости Беларуси. Одна из тем, затронутых на совещании 5 апреля – вторичные ресурсы (подробнее здесь). Александр Лукашенко отметил, что это Клондайк для отечественных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблема раздельного сбора мусора в нашей стране поднимается не впервые на таком уровне. В то время, когда некоторые страны перерабатывают до 90 % отходов, у нас эта цифра в разы меньше. Как эта работа налажена в регионе, расскажет Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Эти горы на окраине Витебска – полигон бытовых отходов. Более полувека он рос ввысь и вширь, но с вводом в эксплуатацию мусоросортировочного завода ситуация изменилась.

Долгое время Витебск оставался единственным областным центром, где в промышленных масштабах не сортировали мусор. С открытием этого цеха проблему удалось решить. За день сюда поступает до 300 тонн мусора. Работают в две смены.

Наталья живет в частном секторе. Раньше все бытовые отходы приходилось выбрасывать, откровенно говоря, как попало. Больше года назад здесь людям бесплатно раздали по два контейнера для раздельного сбора отходов.

Наталья Фомина, жительница Витебска:

Всем больше нравится, конечно, с контейнерами. Удобно, потому что закрытые контейнеры. Мусор не разлетается. ПЭТ-бутылка отдельно, мусор отдельно.

Александр Мурин, начальник договорного отдела витебской Спецавтобазы:

Естественно, что-то новое кого-то пугает. Даже контейнеры в частный сектор мы выдавали на безвозмездной основе. Cначала долго приходилось объяснять. Тем не менее сейчас стоит целая очередь. Записываются люди. Все смотрят, что это реально хорошо работает. Сортируется.

В Витебской области возле частных домов установлено более 60 тысяч контейнеров. А вот такие баки с напоминанием горожанам, что в них нужно бросать, «припаркованы» возле подъездов. Один из методов приобщения к «мусорной» культуре – и заваривание мусоропроводов в многоэтажках. Отсюда все отходы поступают на линию сортировки, обретая статус так называемого вторичного сырья.

Сергей Тихонов, заместитель начальника витебского мусоросортировочного завода:

Мы стараемся большую часть перерабатывать на своих участках. Что касается флекса и гранулы. Оно для этого и рассчитано. На данный момент смотрим, в чем больше потребность, в каком сырье. На флексе – начинаем напор на прозрачную флексу. ПЭТ-бутылку, которая идет отдельно на продажу – белорусским поставщикам.