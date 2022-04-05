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Проблема раздельного сбора мусора. Почему так непросто превратить отходы в доходы?

05 апреля 2022 16:26
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Новости Беларуси. Одна из тем, затронутых на совещании 5 апреля – вторичные ресурсы (подробнее здесь). Александр Лукашенко отметил, что это Клондайк для отечественных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема раздельного сбора мусора в нашей стране поднимается не впервые на таком уровне. В то время, когда некоторые страны перерабатывают до 90 % отходов, у нас эта цифра в разы меньше.

Как эта работа налажена в регионе, расскажет Виктор Пралич.

Проблема раздельного сбора мусора. Почему так непросто превратить отходы в доходы?-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Эти горы на окраине Витебска – полигон бытовых отходов. Более полувека он рос ввысь и вширь, но с вводом в эксплуатацию мусоросортировочного завода ситуация изменилась.

Проблема раздельного сбора мусора. Почему так непросто превратить отходы в доходы?-4

Долгое время Витебск оставался единственным областным центром, где в промышленных масштабах не сортировали мусор. С открытием этого цеха проблему удалось решить. За день сюда поступает до 300 тонн мусора. Работают в две смены.

Проблема раздельного сбора мусора. Почему так непросто превратить отходы в доходы?-7

Наталья живет в частном секторе. Раньше все бытовые отходы приходилось выбрасывать, откровенно говоря, как попало. Больше года назад здесь людям бесплатно раздали по два контейнера для раздельного сбора отходов.

Проблема раздельного сбора мусора. Почему так непросто превратить отходы в доходы?-10

Наталья Фомина, жительница Витебска:
Всем больше нравится, конечно, с контейнерами. Удобно, потому что закрытые контейнеры. Мусор не разлетается. ПЭТ-бутылка отдельно, мусор отдельно.

Проблема раздельного сбора мусора. Почему так непросто превратить отходы в доходы?-13

Александр Мурин, начальник договорного отдела витебской Спецавтобазы:
Естественно, что-то новое кого-то пугает. Даже контейнеры в частный сектор мы выдавали на безвозмездной основе. Cначала долго приходилось объяснять. Тем не менее сейчас стоит целая очередь. Записываются люди. Все смотрят, что это реально хорошо работает. Сортируется.

Проблема раздельного сбора мусора. Почему так непросто превратить отходы в доходы?-16

В Витебской области возле частных домов установлено более 60 тысяч контейнеров. А вот такие баки с напоминанием горожанам, что в них нужно бросать, «припаркованы» возле подъездов. Один из методов приобщения к «мусорной» культуре – и заваривание мусоропроводов в многоэтажках. Отсюда все отходы поступают на линию сортировки, обретая статус так называемого вторичного сырья.

Проблема раздельного сбора мусора. Почему так непросто превратить отходы в доходы?-19

Сергей Тихонов, заместитель начальника витебского мусоросортировочного завода:
Мы стараемся большую часть перерабатывать на своих участках. Что касается флекса и гранулы. Оно для этого и рассчитано. На данный момент смотрим, в чем больше потребность, в каком сырье. На флексе – начинаем напор на прозрачную флексу. ПЭТ-бутылку, которая идет отдельно на продажу – белорусским поставщикам.

Проблема раздельного сбора мусора. Почему так непросто превратить отходы в доходы?-22

Пока, нехотя признаются специалисты, объемы вторсырья из мусора не впечатляют. Всего лишь до 12 % поступающих сюда отходов можно использовать в качестве сырья. Каждый год в Беларуси образуется 4 миллиона тонн твердых коммунальных отходов. К примеру, за прошлый год только 790 тысяч тонн превратили отходы в доходы.

# Мусор # общество # Виктор Пралич # Наталья Фомина # Александр Мурин # Сергей Тихонов # Фотофакт

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