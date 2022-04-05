Новости Беларуси. 16 апреля Минск присоединится к республиканскому субботнику. Его организуют ежегодно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Предприятия проводят субботник на рабочих местах либо занимаются благоустройством территорий и приведением в надлежащее состояние мемориальных комплексов, памятников, мест боевой и воинской славы. Идет также подготовка детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Причем в Минске запланирован не один подобный день совместного труда.