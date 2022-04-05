Родовская: все, кто выступил против нашей страны и нашего Президента, в эфир больше не вернутся
Отношение к ситуации в Украине со стороны российского общества в целом и медийных персон в частности все чаще становится темой для обсуждения. В чем отличие от реакции белорусов на события 2020 года в нашей стране?
На тему рассуждает Алена Родовская в рубрике «За дело».
Алена Родовская, СТВ:
Когда Россия начала спецоперацию в Украине, сразу стало понятно – государству очень нужны те, кто готов ему служить верой и правдой. Мне стало очень интересно, кто выскажется в поддержку своего государства, а кто против. Понятное дело, что от либеральных СМИ ничего другого не ждали и выдохнули, когда закрыли «Дождь», «Эхо Москвы». А вот некоторые имена ведущих и актеров, мягко сказать, удивили.
В нашей стране реакция на таких пугливых звезд была простой – все, кто выступил против нашей страны и нашего Президента, в эфир больше не вернутся. И это единственное правильное решение. Государство не должно и не будет оказывать им никакой поддержки. Дмитрий Песков в интервью нашей белорусской журналистки назвал телеведущего Урганта большим патриотом, у которого может быть своя точка зрения. Но непонятно, как демонстративное бегство в трудную минуту из страны и отказ ее поддержать сочетается со словом «патриот».
Алена Родовская:
На словах многие были патриоты, а как доходит до дела, когда надо в сложной ситуации показать свою позицию, начинаются отпуска, невнятные посты в Сети. Многие из тех, кто называл себя «культурной элитой общества», на поверку оказались обыкновенными предателями и негодяями. То есть что получается? Они, пятая колонна, не до конца осознав, что сейчас происходит, пытаются усидеть на двух стульях.
Вот не высказался бы Песков об Урганте, назвав его большим патриотом, не последовало бы и ответа от Кадырова, а он, как известно, пользуется огромной народной поддержкой. Остался бы «коридор возможностей» для всех этих сторонников западных идей и ценностей. Только западный мир не может объяснить значение слова «патриотизм». Но это нормально, а нам осталось только переписать трактовку. Россияне, вы не должны допустить, чтобы они вот так просто взяли и вернулись.
На мой взгляд, публичные люди должны извиниться и реальными делами доказать свою позицию, даже если и испугались. Понимаете, за эмоциями всегда должны следовать факты. И если спустя месяц никто из российских блогеров, певцов и журналистов этого так и не понял, то вероятнее всего деньги свои они получают как раз за то, что эти мнения и распространяют.
Алена Родовская:
России не впервой перевоспитывать подлецов, рука набита. Эти времена справедливо называют временами возможностей. Так случилось и у нас. Белорусы сделали ставку на национально мыслящие кадры. Провели ротацию кадров в госСМИ, и государство поддержало новые проекты и передачи. И оказалось – столько новых талантливых, патриотичных людей увидели мы в эфире. Нас объединяет то, что доверие к Президенту Беларуси – это более 80 %, и это в основном простые граждане нашей страны. Беларусь в сложные времена всегда опиралась на народ, а не самоназванную «элиту». Это всегда было, есть и будет
Есть лишь одна вещь, способная сломить любое государство, – предательство в верхах. Огонь по своим, победа «партии измены» – называйте как угодно. Такое, конечно, невозможно в нашей Синеокой, пока страной руководит Александр Григорьевич. Но знаю одно: патриот для меня – это тот, кто любит свою страну. Я, как и многие другие, сделала то, что обязан был сделать любой здравомыслящий человек – встать на защиту, когда возникла угроза и не предавать. Работать и делать все, что от тебя зависит, на благо. Вот и все.
И если когда-нибудь мне скажут «ты патриот», для меня это будет означать только одно: я была полезной для своей страны. Уверена, что нас таких поступит большинство. Наше скромное, надежное большинство, любящее свою страну и своего лидера. Информационная война не прощает ошибок.