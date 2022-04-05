Родовская: все, кто выступил против нашей страны и нашего Президента, в эфир больше не вернутся

Отношение к ситуации в Украине со стороны российского общества в целом и медийных персон в частности все чаще становится темой для обсуждения. В чем отличие от реакции белорусов на события 2020 года в нашей стране? На тему рассуждает Алена Родовская в рубрике «За дело».

Алена Родовская, СТВ:

Когда Россия начала спецоперацию в Украине, сразу стало понятно – государству очень нужны те, кто готов ему служить верой и правдой. Мне стало очень интересно, кто выскажется в поддержку своего государства, а кто против. Понятное дело, что от либеральных СМИ ничего другого не ждали и выдохнули, когда закрыли «Дождь», «Эхо Москвы». А вот некоторые имена ведущих и актеров, мягко сказать, удивили. В нашей стране реакция на таких пугливых звезд была простой – все, кто выступил против нашей страны и нашего Президента, в эфир больше не вернутся. И это единственное правильное решение. Государство не должно и не будет оказывать им никакой поддержки. Дмитрий Песков в интервью нашей белорусской журналистки назвал телеведущего Урганта большим патриотом, у которого может быть своя точка зрения. Но непонятно, как демонстративное бегство в трудную минуту из страны и отказ ее поддержать сочетается со словом «патриот».

Алена Родовская:

На словах многие были патриоты, а как доходит до дела, когда надо в сложной ситуации показать свою позицию, начинаются отпуска, невнятные посты в Сети. Многие из тех, кто называл себя «культурной элитой общества», на поверку оказались обыкновенными предателями и негодяями. То есть что получается? Они, пятая колонна, не до конца осознав, что сейчас происходит, пытаются усидеть на двух стульях. Вот не высказался бы Песков об Урганте, назвав его большим патриотом, не последовало бы и ответа от Кадырова, а он, как известно, пользуется огромной народной поддержкой. Остался бы «коридор возможностей» для всех этих сторонников западных идей и ценностей. Только западный мир не может объяснить значение слова «патриотизм». Но это нормально, а нам осталось только переписать трактовку. Россияне, вы не должны допустить, чтобы они вот так просто взяли и вернулись. На мой взгляд, публичные люди должны извиниться и реальными делами доказать свою позицию, даже если и испугались. Понимаете, за эмоциями всегда должны следовать факты. И если спустя месяц никто из российских блогеров, певцов и журналистов этого так и не понял, то вероятнее всего деньги свои они получают как раз за то, что эти мнения и распространяют.