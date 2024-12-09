«У нас пытаются раскачать страну, но её невозможно раскачать». Николай Бузин объяснил почему

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:

Беларусь на самом деле – источник мира и стабильности в нашем регионе. И я это еще раз хочу сказать. И во многом благодаря позиции нашего государства и нашего лидера.

Была показана Сирия, до этого были показаны другие уголки мира. Наше счастье, что мы живем до сих пор в мире. Не благодаря, а вопреки тем событиям, которые происходят вокруг нас. И самое главное, что мы учимся на чужих ошибках, в том числе на тех событиях, которые происходят в Сирии.

Уже с 2011 года идут мероприятия, идет война, как бы это ни звучало грустно, а руководство Сирии выводов не делает. Страна застыла в определенной точке, самой нижней точке. И государственная власть не делает ничего, чтобы эту точку пройти. Здесь как раз то сравнение между Сирией и теми событиями, которые происходят у нас. У нас пытаются раскачать страну, но ее невозможно раскачать, когда работает экономика, люди обеспечены всем необходимым. Когда глава государства каждый день занимается проблемами людей, обеспечивает национальную безопасность. Как бы это ни звучало громко, но это именно так. Мы все носим в своем сердце любовь к стране. И это то единство, которое нас спасает. И у нас есть внутреннее единство в стране, у нас есть единство в рамках Союзного государства. Этот поток доброты, какой бы мы ни говорили, и миролюбия, транслируется на внешний мир. И никто нас не собьет с нашего пути.

Читайте также:

Фатигаров: вполне возможны российские удары по незаконным американским базам в Сирии

Эксперт: украинские военные обучали боевиков в Сирии

Бузин о ситуации в Сирии: война приходит туда, где ей открывают двери, здесь они открыты полностью