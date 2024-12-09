Практически весь городской электротранспорт Нижегородской области белорусского производства – «Белкоммунмаш»

Один из ярких элементов союзного пазла – тандем Беларуси и Нижегородской области. Но можем, очевидно, больше. Как выйти на миллиардный уровень товарооборота, 9 декабря во Дворце Независимости Александр Лукашенко обсуждал с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нижний Новгород славен не только Александром Невским, но и своим ополчением, спасшим Москву от иностранных интервентов. В честь Кузьмы Минина стоит памятник на Красной площади. И так же назван белорусский электробус. «Минин», читается название Минска и Нижнего Новгорода.

Дмитрий Парков, первый заместитель генерального директора холдинга «Белкоммунмаш»: Практически в Российской Федерации на сегодняшний день не осталось регионов, с которыми мы бы не сотрудничали. И хочется отдельно сказать, что с Нижегородской областью, наверное, у нас сложились самые масштабные контракты, самые масштабные перспективы. В том числе сегодня практически весь спектр городского электрического транспорта Нижегородская область обновляет с помощью нашего предприятия и с помощью Республики Беларусь.

Нижний Новгород – древний город, расположенный на месте слияния Оки и Волги. Путь к сохранению экологии здесь будут осиливать на белорусском «зеленом» транспорте.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области (Россия):

Одним из флагманских проектов является создание подвижного состава для реформы городского электротранспорта в России. Мы являемся регионом – абсолютным лидером по этой реформе. То есть по получении поддержки за счет правительства Российской Федерации мы приобретаем 120 электробусов, у нас будет самая большая, и 170 трамваев, что является в три или в четыре раза больше, чем следующий по размеру проект в сфере реформирования городского электротранспорта, поддерживаемого правительством Российской Федерации. Оба этих проекта реализуются с белорусскими партнерами.