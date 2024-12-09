Лукашенко: у истоков развития Нижегородской области в какой-то степени стояли мы

Один из ярких элементов союзного пазла – тандем Беларуси и Нижегородской области. Но можем, очевидно, больше. Как выйти на миллиардный уровень товарооборота, 9 декабря во Дворце Независимости Александр Лукашенко обсуждал с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разговоре с Глебом Никитиным белорусский лидер предложил открыть в Нижегородской области белорусский торговый дом, в котором российские покупатели смогут найти все, что сделано в нашей стране.

Интеграционная встреча продолжает формировать союзную повестку. Делегация Нижегородской области в Беларуси. Примечательно, что наши отношения можно прочесть в памятниках Александру Невскому, его сравнительно недавно открыли в Минске, и монументу Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Все эти пласты истории и взаимоотношения сегодня затронули во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помню, что мы очень серьезно занимались областью вместе с Шанцевым [Шанцев Валерий Павлинович, экс-губернатор Нижегородской области России – прим. ред.]. У вас он работал?

– Да.

– Помню, когда в сельском хозяйстве, в промышленности проекты эти начинались. Помню, как он просил семена зерновых и картофеля, а потом, через некоторое время, уже новый губернатор был, он мне рассказывал, чего вы достигли. Так мы уже вам завидуем. Но рады только тому, что все-таки у истоков развития Нижегородской области все-таки мы стояли. В какой-то степени, конечно, вы молодцы.

Белорусские семена дали плоды. Сейчас Нижегородская область в топе российских регионов и зачастую является территорией для апробации самых современных инноваций. В общем, достойный компаньон для совместных проектов. Губернатор начал спич с отношения между нашими землями еще до появления даже такого понятия, как товарооборот. Лукашенко – губернатору Нижегородской области: при вашей поддержке мы готовы реализовывать любой проект. Подробности.