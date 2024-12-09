5 семей из Херсонской области прошли оздоровление в одном из санаториев Могилёвского района

5 семей, в том числе и многодетные из Херсонской области прошли оздоровление в одном из санаториев Могилевского района. Люди, которые вынуждены жить в условиях войны, обстрелов и бомбежек в течении двух недель смогли почувствовать себя снова в безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организатором поездки стал благотворительный фонд Алексея Талая, который уже несколько лет помогает населению, находящемуся в местах боевых действий. На этот раз для 18 человек подготовили насыщенную спортивную и культурную программу. И пока западные политики продолжают навязывать мнение, что такой бесплатный отдых – это насильственная депортация и преступление, Беларусь продолжает дарить людям возможность хотя бы на несколько недель сменить обстановку.

Андрей Михайлов: Беларусь – это для нас вообще-то братская страна была всегда. Хотелось бы выразить благодарность людям, которые помогли нам сюда приехать. За приглашение в Беларусь, за отношение к нам. Как будто бы к родным, то есть как будто мы вот, всю жизнь знакомы, всю жизнь живем бок о бок.

Алексей Талай, общественный деятель, учредитель благотворительного фонда:

Все равно. Донецк это, Луганск, Херсон или Запорожье. Там живут наши люди. Люди, которые пострадали вследствие боевых действий. Мы все сейчас объединены общей задачей – помогать. И конечно же, с поддержкой главы государства мы уже несколько лет так масштабно и реализуем гуманитарную миссию белорусского народа на Донбассе.

Наша страна традиционно выступает в качестве миротворца. Только в рамках программы по оздоровлению Беларусь за последние несколько лет посетили более 5 тысяч детей.