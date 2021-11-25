​Как недобросовестные предприниматели пытаются нажиться на коронавирусе? В КГК рассказали о случае с минской клиникой

Новости Беларуси. Недобросовестные предприниматели пытались нажиться на коронавирусе и здоровье людей. В одну из клиник Минска иностранная компания намеревалась под видом новой детали для компьютерного томографа поставить б/у, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Факт подмены вовремя обнаружили сотрудники Комитета госконтроля. Выяснилось, что запчасть до этого несколько лет использовалась в европейских клиниках и потом была восстановлена. Зарубежному поставщику было отказано в ее приемке и монтаже.

Юлия Авхукова, начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси:

По конкурсной процедуре должна была осуществляться поставка только новой запасной части с соответствующим гарантийным обслуживанием. После вмешательства в ситуацию зарубежная компания вернула полученные денежные средства в бюджет. Кроме того, на время проведения конкурса, чтобы не простаивало оборудование, предоставила возможность бесплатно эксплуатировать запасную часть. После проведения учреждением здравоохранения конкурса произведена закупка новой, которая оказалась дешевле той, бывшей в употреблении, на 87 тысяч.