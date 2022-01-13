Марзалюк пра ВКЛ: «Толькі аб’яднаўшыся, беларускія землі Русі і балцкая Літва здолелі эфектыўна супрацьстаяць пагрозам»

Новости Беларуси. Парламентарий Игорь Марзалюк в рубрике «В обстановке мира».
Время авторской журналистики в программе Новости 24 часа.
Новости Беларуси. Парламентарий Игорь Марзалюк в рубрике «В обстановке мира».
Время авторской журналистики в программе Новости 24 часа.
Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
У 1237-1239 гадах мангольскія тумены Бату-хана заваявалі Паўночна-Усходнюю Русь і Чарнігаўскую зямлю, у 1240 годзе – Кіеў і Паўднёвую Русь. Над усёй Усходняй Еўропай навісла рэальная пагроза мангольскага панавання.
Ігар Марзалюк:
Большасць беларускіх зямель пазбеглі гэтага лёсу. У гэты ж час у княствах Беларускага Панямоння і ў Полацку замацавалася дынастыя літоўскіх князёў. З тых падзей бярэ адлік працэс узнікнення і развіцця новай формы дзяржаўнасці на нашых землях – Вялікага Княства Літоўскага і Рускага. Скарочана – ВКЛ.
Падрабязнасці ў відэаматэрыяле.