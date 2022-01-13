Прямой эфир

Марзалюк пра ВКЛ: «Толькі аб’яднаўшыся, беларускія землі Русі і балцкая Літва здолелі эфектыўна супрацьстаяць пагрозам»

13 января 2022 15:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Парламентарий Игорь Марзалюк в рубрике «В обстановке мира».  

Время авторской журналистики в программе Новости 24 часа.  

Марзалюк пра ВКЛ: «Толькі аб’яднаўшыся, беларускія землі Русі і балцкая Літва здолелі эфектыўна супрацьстаяць пагрозам»-1

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:  
У 1237-1239 гадах мангольскія тумены Бату-хана заваявалі Паўночна-Усходнюю Русь і Чарнігаўскую зямлю, у 1240 годзе – Кіеў і Паўднёвую Русь. Над усёй Усходняй Еўропай навісла рэальная пагроза мангольскага панавання.  

Марзалюк пра ВКЛ: «Толькі аб’яднаўшыся, беларускія землі Русі і балцкая Літва здолелі эфектыўна супрацьстаяць пагрозам»-4

Ігар Марзалюк:  
Большасць беларускіх зямель пазбеглі гэтага лёсу. У гэты ж час у княствах Беларускага Панямоння і ў Полацку замацавалася дынастыя літоўскіх князёў. З тых падзей бярэ адлік працэс узнікнення і развіцця новай формы дзяржаўнасці на нашых землях – Вялікага Княства Літоўскага і Рускага. Скарочана – ВКЛ.  

Падрабязнасці ў відэаматэрыяле.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На автодорогах Минской области отремонтируют 10 мостов
13 января 2022 14:35

На автодорогах Минской области отремонтируют 10 мостов

На Крещение в Минске желающие смогут окунуться в прорубь на 7 оборудованных площадках
13 января 2022 14:34

На Крещение в Минске желающие смогут окунуться в прорубь на 7 оборудованных площадках

Гадают на суженого, поют песни и встречаются за праздничным столом. Посмотрите, какие традиции Коляд в Мядельском районе
13 января 2022 14:33

Гадают на суженого, поют песни и встречаются за праздничным столом. Посмотрите, какие традиции Коляд в Мядельском районе