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На автодорогах Минской области отремонтируют 10 мостов

13 января 2022 14:35
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На местных автодорогах Минской области в 2022 году планируют отремонтировать 10 мостовых сооружений протяженностью 340 погонных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

На автодорогах Минской области отремонтируют 10 мостов-1

Путепроводы находятся в Березинском, Копыльском, Крупском, а также Минском, Пуховичском, Слуцком, Стародорожском и Червенском районах. Сейчас проводят обследование их эксплуатационного состояния, грузоподъемности и несущей способности. На проведение работ будет направлено 5 миллионов рублей.  За три года в Минской области было отремонтировано почти 40 мостов и путепроводов.  

# Мосты Беларуси # общество # Фотофакт

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