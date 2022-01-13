На автодорогах Минской области отремонтируют 10 мостов

Путепроводы находятся в Березинском, Копыльском, Крупском, а также Минском, Пуховичском, Слуцком, Стародорожском и Червенском районах. Сейчас проводят обследование их эксплуатационного состояния, грузоподъемности и несущей способности. На проведение работ будет направлено 5 миллионов рублей. За три года в Минской области было отремонтировано почти 40 мостов и путепроводов.