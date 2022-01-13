Марзалюк о проекте Конституции: на диалоговых площадках возникают какие-то моменты. Важно слышать людей

Новости Беларуси. Интеграция инвалидов в общество и создание доступной среды для людей с особенностями, а также государственная поддержка института семьи. Проект изменений и дополнений Конституции продолжают обсуждать с трудовыми коллективами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минске прошла диалоговая площадка. Спикером выступил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк. Соцработники, а также представители сфер здравоохранения и сельского хозяйства смогли задать вопросы, высказать свою точку зрения и внести предложения, которые в дальнейшем будут учтены. Особое внимание собравшиеся уделили социальным гарантиям государства по защите и поддержке инвалидов.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Важность этих диалоговых площадок в том, что в процессе проговаривания текста, который кому-то, может, кажется совершенным, близким к совершенству, все равно какие-то моменты, нюансы возникают. Важно слышать людей, слышать, слушать, обсуждать.

Наталья Кравец, директор Краснослободского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов: Основной смысл этих поправок – это утверждение самых основных принципов социальной защищенности нашей страны и нашего народа. Всенародно обсуждая, мы приходим к определенному консенсусу.

Любовь Радашкевич, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Жодинского горисполкома:

Нравится то, что сохраняются социальные гарантии, нравится то, что вовлекается молодежь. Очень радует то, что наше белорусское Всенародное собрание получает свой правовой статус. Не только права, но и обязанности. Очень радует население то, что это обсуждается очень широко, что есть право высказаться, пока не вынесено на голосование. Обсудить, что-то предложить, что-то уточнить для себя, то, что мы не совсем может быть правильно понимаем.

Основная задача государства – обеспечение равных возможностей для осуществления прав и свобод каждого гражданина. Это отмечено и в обновленной Конституции.