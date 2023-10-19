«У нас есть свои традиции». Почему в Беларуси не приживётся возможность смены ориентации?
По данным национального опроса, большинство жителей Беларуси считают, что нет ничего важнее материнства и отцовства. Среднестатистический белорус мечтает о семье с двумя или тремя детьми. Все больше пар не останавливаются на достигнутом и переходят в статус многодетных. Эта неделя особенная. Начинается она со Дня матери, а закончится Днем отца. О самом важном поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
На зарубежных конкурсах красоты часто от женщины уже ничего не остается. Это смена ориентации, где-то пола. Понятно. У нас почему это не приживется никогда? Почему это несвойственно белорусской женщине?
Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
У нас есть свои традиции. Мы их не растеряли и никогда не растеряем. Мы культуру свою не просто сохраняем, мы в ней живем. Мы от природы уже другие. И нас никто никогда не переделает. Кому бы это ни хотелось, что бы нам сегодня ни показывали и кого бы нам ни приводили в пример, о ком бы мы сегодня ни читал. У нас свое, белорусское, понимаете? И нам другого абсолютно не надо.
Александра Никифорова, многодетная мама, организатор конкурса «Краса Беларуси»:
Идеология нашей страны построена на том, чтобы воспитать здоровых (не только физически, но и психологически) людей в нашем обществе. И благодаря вот такому вниманию и тем возможностям, которые нам дает государство в лице нашего Президента, государственных органов и деятелей соответствующих. У нас есть эти все возможности. И я как мама многодетная очень комфортно чувствую в этой среде. Я хочу только еще больше где-то своими инициативами показывать таких вот здоровых, красивых женщин, настоящих, натуральной красоты, которые понимают, что их природное предназначение – еще и быть мамой.
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