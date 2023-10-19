«У нас есть свои традиции». Почему в Беларуси не приживётся возможность смены ориентации?

По данным национального опроса, большинство жителей Беларуси считают, что нет ничего важнее материнства и отцовства. Среднестатистический белорус мечтает о семье с двумя или тремя детьми. Все больше пар не останавливаются на достигнутом и переходят в статус многодетных. Эта неделя особенная. Начинается она со Дня матери, а закончится Днем отца. О самом важном поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

На зарубежных конкурсах красоты часто от женщины уже ничего не остается. Это смена ориентации, где-то пола. Понятно. У нас почему это не приживется никогда? Почему это несвойственно белорусской женщине?

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

У нас есть свои традиции. Мы их не растеряли и никогда не растеряем. Мы культуру свою не просто сохраняем, мы в ней живем. Мы от природы уже другие. И нас никто никогда не переделает. Кому бы это ни хотелось, что бы нам сегодня ни показывали и кого бы нам ни приводили в пример, о ком бы мы сегодня ни читал. У нас свое, белорусское, понимаете? И нам другого абсолютно не надо.