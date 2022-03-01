С чего начинается утро музыканта? Вы удивитесь!

Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA»:

Ситуаций, конечно, у каждого вокалиста, я думаю, масса, потому что мы не железные. Ну, во-первых, как бы это ни казалось несовместимым: творческий человек и дисциплина. Но должна быть железная дисциплина. Если ты знаешь, что у тебя четкий график, у тебя все расписано, то ты не имеешь право где-то расслабиться, ты не имеешь права не заботиться о своем здоровье, ты не имеешь права загулять там. То есть это очень дисциплинирует, поэтому таких случаев должно быть как можно меньше. Понятно, что если у тебя дети – школьники, то по-любому из школы что-то можно принести, как бы ты ни пытался себя содержать в порядке. Обязательно дыхательная гимнастика с утра и не дыхательная, спорт обязательно, потому что у тебя дыхательная система должна работать, как часы, как у спортсмена. И вообще, ты спортсмен, грубо говоря. Спортивная дисциплина – это, как ни странно звучит, я не беру там рок-н-рольщиков, у которых стиль жизни другой, у нас немножко другой, у нас должна быть дисциплина. Это позволяет все-таки находиться в рабочей форме постоянно. Когда рабочая форма дает трещину, никто у нас ни от ковида, ни от чего не застрахован, я месяц почти пролежала в больнице, и ничего с этим не поделаешь. Но с голосом есть много приемов профессиональных (компрессы, ингаляции, упражнения дыхательные и так далее), которыми можно восстановить голос. Если своими силами не получается, то есть прекрасные врачи-фониатры. Обожаю их, низкий земной поклон, если кто-то из них меня слышит. Лоры, врачи-фониатры, вы наши спасители. Потому что есть экстремальные вещи, когда ты должен просто встать и петь. Конечно, они тебя на ноги поставят, потом ты упадешь, но ты встанешь и поешь.