Посадят клён, ясень, дуб, сосну и ель. В стародорожском лесхозе готовятся к высадке лесных культур

Новости Беларуси. В Стародорожском лесхозе готовятся к весенним работам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К высадке в 2022 году – 500 гектаров.
Новости Беларуси. В Стародорожском лесхозе готовятся к весенним работам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К высадке в 2022 году – 500 гектаров.
В качестве основного материала используют сосну обыкновенную. Также ель, дуб, клен, ясень, лиственницу. Высадят и кустарники. Технологии лесовосстановления соблюдают строго.
Под лесные культуры отведено почти 75 % площадей. Сейчас вся необходимая подготовительная работа проведена, ждут только схода снежного покрова и благоприятных погодных условий.
Валентина Камкар, ведущий инженер по лесовосстановлению и мелиорации Стародорожского опытного лесхоза:
Мы стараемся в течение двух лет облечить все делянки, которые вырезаются. В прошлом году мы уже подготовили почву под лесные культуры 2022 года. Посадочный материал используется со своего питомника.
В состав Стародорожского опытного лесхоза входят семь лесничеств, есть питомник. За последние пять лет здесь обновили лесные культуры на площади в 4 000 гектаров.