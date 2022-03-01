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Посадят клён, ясень, дуб, сосну и ель. В стародорожском лесхозе готовятся к высадке лесных культур

01 марта 2022 15:19
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Новости Беларуси. В Стародорожском лесхозе готовятся к весенним работам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К высадке в 2022 году – 500 гектаров.  

Посадят клён, ясень, дуб, сосну и ель. В стародорожском лесхозе готовятся к высадке лесных культур-1

В качестве основного материала используют сосну обыкновенную. Также ель, дуб, клен, ясень, лиственницу. Высадят и кустарники. Технологии лесовосстановления соблюдают строго.  

Посадят клён, ясень, дуб, сосну и ель. В стародорожском лесхозе готовятся к высадке лесных культур-4

Под лесные культуры отведено почти 75 % площадей. Сейчас вся необходимая подготовительная работа проведена, ждут только схода снежного покрова и благоприятных погодных условий.  

Посадят клён, ясень, дуб, сосну и ель. В стародорожском лесхозе готовятся к высадке лесных культур-7

Валентина Камкар, ведущий инженер по лесовосстановлению и мелиорации Стародорожского опытного лесхоза:  
Мы стараемся в течение двух лет облечить все делянки, которые вырезаются. В прошлом году мы уже подготовили почву под лесные культуры 2022 года. Посадочный материал используется со своего питомника.  

Посадят клён, ясень, дуб, сосну и ель. В стародорожском лесхозе готовятся к высадке лесных культур-10

В состав Стародорожского опытного лесхоза входят семь лесничеств, есть питомник. За последние пять лет здесь обновили лесные культуры на площади в 4 000 гектаров.  

# Государственная лесная политика # общество # Валентина Камкар # Фотофакт

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